Elleville jubelscener da sørlandshesten satte norgesrekord

KRISTIANSAND: At travsporten lokker frem følelser, er videoen av Travparkens markedssjef et tydelig bevis på. Ingvar Ludvigsen danner sammen med sørlendingene Vemund Hansen, Eirik Øye og Geir Mikkelsen, som også svært ofte kusker, andelslaget som har oppdrettet og eier syv år gamle Wilma Leggrowbach.

Ludvigsen manet like mye fra publikumsplass som kusk Mikkelsen oppløpet ned, og avsluttet adrenalinrushet med et klingende "Takk for maten!" da seieren var sikret. 46-åringen tørket tårer og klemte "hele restauranten" der seiersseremonien etter V75-løpet fant sted.

– Det er jo bare nydelig når man kommer så langt foran konkurrentene og har følelsen av at det kan gå, samtidig som jeg visste hva som kom til å skje her inne i restauranten hvs jeg var først i mål. Ingvar er engasjert og det drar hele travsporten nytte av, fortalte Mikkelsen i seiersintervjuet til stor applaus fra publikum.

Hesteguiden.com

Wilma Leggrowbach travet fantastiske 1.13,9a/2609 meter, noe som etter løpet ble utropt til norgesrekord. Kort tid etter ble det klart at sørlandshoppa travet tiendelet raskere da hun vant på Åby i Sverige i oktober i fjor. Det betyr at Wilma Leggrowbach innehar de to raskeste tidene på distansen satt av en norskfødt hoppe. Rogalendingen Bjørn Salte har også eierandel i Wilma Leggrowbach.

Øystein Tjomsland markerte seg, nær sagt som vanlig, sterkt på hjemmebane når V75-sirkuset er på besøk. Med Lesja Odin og Valle Hugo tok stortreneren sin 100. og 101. trenerseier for året.

– Vi har flinke folk i teamet, og ikke minste hesteeiere som satser på oss. I tillegg har vi vel funnet et konsept som funker brukbart, fortalte Tjomsland med glimtet i øyet etter løpet om bakgrunnen for trenerfremgangene.

Lesja Odin var som ventet klassen bedre enn sine konkurrenter og rekordsenket seg til 1.26,3/2160 meter da han vant lørdagens innledende løp i overlegen stil. Tjomsland trengte bare å vente et drøyt kvarter før han på nytt kunne entre seremoniplass, denne gang etter at Valle Hugo avgjorde en dramatisk sluttstrid til sin fordel.

– Valle Hugo var tyngre å sveive inn enn Lesja Odin, jeg slipper intervalltrening senere i dag, sa en andpusten Tjomsland med et smil da seieren var sikret.

Valle Hugo noterte 1.30,2/2180 meter. Lørdagens aller første vinnere ble Høvåg-ponnien Smedens Betty Boop og Cecilia Linn Vatnedalen Andersen. Ekvipasjen hentet sitt 340 meter lange tillegg akkurat på målstreken, etter en utrolig spennende oppløpsstrid mot rogalandsponnien Lille Lakritz og Simen Djøseland. 10-åringen fra Aust-Agder kunne smile bredt da hun entret seremoniplassen i restauranten sammen med lillesøster og medtrener Emma Josefin (5).

– Dette var moro! Jeg har vunnet løp under Ponnilandsleiren tidligere i år, men det er alltid stort å vinne løp på hjemmebane, fastslo Cecilia Linn etter at årets tredje seier sammen med sin øyensten var sikret.

– Alt med Betty er gøy! Å få blomster, få løpe i banen og bli intervjuet, fortalte lillesøster etter at seieren var sikret.

Smedens Betty Boop travet 2.22,9/2480 meter.

Kjell Løvdal toppet en perfekt høst som travtrener med V75-seier med Wellek lørdag. Vegårshei-treneren varslet god tro på sin hest i forhåndsintervjuene uken gjennom, og viste med ettertrykk at han hadde belegg for sin tro. Sammen med kusk Dag-Sveinung Dalen var Wellek en klasse større enn sine konkurrenter, og dundret rundt Sørlandets Travpark på 1.25,5a/2140 meter. Dette var ny rekord med autostart over distansen for den ursterke 5-åringen.

–Jeg trener jevnt hele året og har fine treningsforhold. Jeg har ei løype som er steinhard og kupert, og har tilgang på god masse. Det resulterer i lite skader. Da er mye gjort, mente Løvdal i seiersintervjuet.

– Så stolt at jeg sprekker! Dette gjør opp for i går. Takk Loke, og takk Johan Kringeland Eriksen som kusker perfekt, skrev Skaar på sin Facebook-side etter at seieren var sikret.

– Hesten var god. Jeg måtte bruke en speed underveis i løpet for å komme frem til lederhesten, og han kjempet tappert. Jeg hadde litt ambisjoner hele veien, og heldigvis så var vi først i mål, fastslo Kringeland Eriksen som tok sin 13. kuskeseier for året.

Loke travet 1.28,8/2040 meter.