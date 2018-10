Ny målfest for Donn

STRAND: Donn ankom Jørpeland med en stor porsjon selvtillit etter at plassen i 3 divisjon ble sikret forrige helg, og leverte sin andre 4-1 seier på rad.

Donn stilte med følgende lag: Nils Fredrik Udjus – Fredrik Tangen, Asle Bruce Mollestad (K), Sondre Tveito, Eric Stensøy– Bjarte Richardsen, Niklas Brenna Karlsen, Jesper Minge Jansen, Jacob Just, Sander Bakke Michelsen – Stian Ingebrethsen.

Tøff start

Det var en liten tropp som reiste sammen til Jørpeland, grytidlig lørdag morgen. Etter mange timer i buss, ble vi møtt av en blaut, sleip gressmatte som merket at sesongen nærmet seg slutten. Fokuset før kamp var at vi skulle legge ned en vanvittig innsats og revansjere vårens møte mellom Donn og Staal.

Staal går rett i strupen på Donn fra start og skaper to store muligheter tidlig i kampen. Heldigvis har vi en solid keeper i Udjus som redder begge skuddene mesterlig og holder Donn inne i kampen. Etter hvert jobber Donn seg mer og mer inn i kampen og den jevnes ut. Den sleipe matten må ta noe av skylden for at finspillet uteble og resulterte i en skikkelig krigekamp.

Sesongens mål

Etter 37 minutter fikk Donn avfyrt sitt første skudd på mål og for en perle det var. Jesper fyrer av på halv volley fra 20 meter med venstre og ballen stiger hele veien opp i lengste bøyle. Det går ikke lang tid før Jacob sikter på sammen bøyle, men denne gang henger keeper med. Rett før pause får Stian ballen på 16 meteren og han prikker ballen nede i kroken, til venstre for keeper. Lagene går til pause på 0-2. En jevnspilt omgang, der Staal var det førende laget, mens Donn var mest effektive.

Toppscoreren slår til igjen

Andre omgang startet med at Staal gikk rett i angrep på bortelaget. Presset var enda større enn i første omgang, og Staal fikk virkelig trykket Donn lengre bak i banen. Men forsvaret til Donn stod godt imot og rensket unna det meste Staal prøvde på. Det lille som glapp igjennom tok vår eminente keeper Udjus seg av. Donn guttene fortsatte å jobbe sokkene av seg og kjempet det de kunne over hele linjen.

Coach Pedersen så at det trengtes nye krefter underveis og heiv innpå Wigardt, Iglebæk og Torsvik etter hvert som andre omgang skred frem. Etter 75 min spill slo Stian til igjen etter en nydelig overgang fra Donn. Ballen gikk hurtig gjennom midten, før den ble spilt gjennom på kant og inn igjen i midten til den nye toppscoreren i divisjonen, 0-3 i Jørpeland. Deretter sendte Staal enda flere folk frem i jakten på redusering, noe som gav store overgangsmuligheter for Donn.

Stian var ikke ferdig for dagen og fikk enda en scoring mot slutten av kampen. Den må han dele mye av æren for med Nicklas. Nicklas bruker sitt gode overblikk til å peke og fortelle hvor Stian må bevege seg, før han servere Stian på sølvfat foran kassen og 0-4. Langt på overtid får Staal sin redusering. De får en straffe av det billige slaget og 1-4.

Kampen ebber ut i 1-4 og Staal blir påført sitt største tap på hjemmebane for sesongen. En skikkelig lagseier der alle jobber for hverandre og en deilig revansje etter tapet i vår. Donn rykker opp til femteplass på tabellen når en kamp gjenstår av sesongen. Det er hjemme på fort Kongsgård mot naboene Start 2 førstkommende lørdag kl. 12.00. Møt opp og støtt sebraene i slaget om Lund.