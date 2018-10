KM-tittel til Våg G13

KRISTIANSAND: Gutta har jobbet knallhardt gjennom hele sesongen og kan se tilbake på et fortjent kretsmesterskap.

Vi hadde fokus i vinter på å bli godt trent før seriestart, for så å holde trykket oppe gjennom hele sesongen. Var det snø på banen, så trente vi alternativt. Gutta løp i 50 centimeter snø til de nærmest kastet opp.

Høy intensitet på trening, tempo i det vi gjør og mye spillrelaterte øvelser har vi drevet med. Stemningen har vært god innad i spillergruppa.

Sesongen i vår begynte med to Våg-lag i 1. divisjon. Vi kvalifiserte begge til 1. divisjon i høst, og bestemte oss for å holde begge lagene i divisjonen. Målet var å gå for KM-tittelen med det ene laget, samt gi det andre laget en ok reise.

Privat

Alle har fått spille på Våg 1 i løpet av høsten, så alle har vært med å bidra der til at vi sikret oss KM-tittelen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Lag nummer to er også blitt brukt til hospitering i høst, der flere G12-spillere har fått kjenne på nivået.

Vi delte gruppa som reiste til Danmark for å spille i Nørhalne Cup, der vi stilte med ett lag i nivå A og ett i nivå B. Vi reiste hjem med to tredjeplasser. I Sør Cup var det stopp i kvartfinalen mot Vindbjart, som vi tapte 3-2.

Vi er nylig kommet hjem fra Odd Elite Cup, der vi for første gang spilte på full bane med 11 spillere. Vi vant fire kamper og tapte to og endte på 7. plass. Dette var god læring for alle sammen.

Nå venter Trollcup som skal bli en fin sosial avslutning på sesongen!