Kristiansandere vant kretsmesterskapet i bridge

KRISTIANSAND: KM PAR er høydepunktet i bridgesesongen hvor spillere fra både øst og vest i fylket samles for å kjempe om den gjeve KM-tittelen. Kretsen har rundt 330 betalende medlemmer som jevnlig deltar i klubbspilling og på turneringer i helgene, det reelle antall bridgespillere er mye større.

Hele 52 bridgespillere stilte til start. Foruten kampen om KM-tittelen ble det kjempet om kretsens tre plasser i årets NM-finale.

Årets KM ble svært jevnt og mange makkerpar var med og kjempet i toppen av resultatlisten. Til slutt sto Geir Brekka/Nils Ravnaas igjen som kretsmestere tett fulgt av Jan Erik Olsen/Karl Christian Baumann med Egil og Marianne Homme på tredjeplass.

Nils Kvangraven

Resultat KM PAR i Bridge Vest Agder 2018

Kristiansand Bridgeklubb var dyktig arrangør med Markus Bruno som spillende turneringsleder og Jan Arild Olsen som regnskapssjef. Det hele ble en veldig fin turnering uten de store utfordringer.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Spill fra KM

Fra KM par har vi hentet dette spillet hvor makkerparene fikk testet seg på høye meldetrinn.

Se bare her:

nk

Bruker du straffedoblinger når motparten åpner på 4-trinnet eller er det opplysende doblinger? Maria Ursin Ingebrigtsen og Katja Nilsen hadde ikke avtalt dette, men uansett tenkte nok syd hun hadde en så sterk hånd at 4 hjerter udoblet ikke var en aktuell sluttkontrakt. Nord oppfattet doblingen som opplysende og måtte velge om hun skulle ta ut i spar eller kløver. Hun valgte den lengste fargen og tok ut i 5 kløver.

Nils Kvangraven

Da var ikke Ingebrigtsen sen å be, hun meldte selvsagt 6 kløver på sin fine hånd.

Spilleføringen ble en formalitet. Motspillet fikk for ruter ess, men de 12 andre stikkene hentet Katja Nilsen raskt inn til sin side. 1370 ga de dyktige damene fra Kristiansand 100 % på spillet.

Lokale turneringer

Til helgen arrangerer SØM Bridgeklubb KM for veteraner og om to uker arrangerer Kristiansand BK Per Ove Scheis Minneturnering, meld deg på her:

Påmelding KM Veteran

Påmelding Per Ove Scheis Minneturnering

Les mer om bridge:

Norsk Bridgeforbund

NBF Vest-Agder Bridgekrets