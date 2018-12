Våg J18 leder nasjonal serie

KRISTIANSAND: De fire beste lagene i hver av de to avdelingene går til nasjonalt sluttspill til våren. Våg topper sin avdeling med bedre målforskjell enn Aker. Randesund er nummer fem i avdelingen, av totalt 12 lag.

I tillegg til en solid poengfangst i helga var det også en stor bonus for Våg at playmaker Laureta Veliqi (18) endelig var tilbake i spill etter nesten 18 måneder på sidelinja grunnet en korsbåndskade. Laureta strålte etter at comebacket var unnagjort.

Fakta: Kampfakta Våg-Son 44 – 20 (18-10) Aurora Wangberg Kvalnes 7 Mathilde Flo Hjetland 7 Desirée Sundtjønn 8 Merlinda Qorraj 5 Nora Karoline Jørgensen 4 Nina Krumm Haugen 2 Sanne Emilie Jahnsen Anna Thompson Vilde Aas Tuva Thorstad Lilleås 4 June Smith 1 Stine Elisabeth Solum 5 Harriet Ssekamate 1 Våg-Stabæk 25 – 22 (15-8) Aurora Wangberg Kvalnes 1 Mathilde Flo Hjetland 7 Merlinda Qorraj 4 Laureta Veliqi 5 Nina Krumm Haugen 1 Sanne Emilie Jahnsen Anna Thompson 2 Vilde Aas Tuva Thorstad Lilleås 1 Eila Mølnvik Tjøm Nora Karoline Jørgensen June Smith Stine Elisabeth Solum 4 Harriet Ssekamate

– Det var veldig deilig å få spille. Jeg var mer nervøs foran kampen enn det jeg trodde jeg skulle være. Men det var veldig gøy. Jeg spilte ca 20 minutter, og det føltes helt naturlig å være med igjen, sier hun.

I lørdagens første kamp var Son motstander. Det ble tidlig klart at hjemmelaget hadde dagen og ledet med solide 18-10 til pause. Det gode spillet fortsatte også etter pause og Vågjentene innkasserte en 24-målsseier mot Son.

- I den første kampen knuste vi Son. Alle fikk spille og kom på scoringslista. Det var en fin måte å åpne hjemmerunden på, oppsummerer Laureta.

I kampen mot Stabæk markerte hun seg med fem scoringer. Våg vant 25-22 etter å ha ledet med sju mål til pause.

– Vi ledet hele veien og følte vi hadde kontroll. Vi var gode i forsvar, men i angrep tok vi litt raske avslutninger på litt for dårlige muligheter, oppsummerer Laureta og legger til:

– På forhånd var jeg litt redd for at jeg ikke skulle spille slik jeg gjorde før skaden. Men jeg satte skuddene og følte jeg bidro greit i forsvar og er egentlig godt fornøyd med både min egen og lagets prestasjon. Jeg tenkte ikke på kneet i det hele tatt.

Med full pott i begge de to første serierundene i den nasjonale Lerøyserien, er Våg godt på vei til å kunne bli blant de fire lagene som skal spille nasjonalt sluttspill i april.

– Det er ingen Våglag som har ledet Lerøy tidligere, så det synes jeg er veldig kult. Nå har jeg lyst til at vi skal komme så langt som mulig, sier Laureta og fortsetter:

– Vi gjør det bedre i Lerøy enn vi gjør det i 2. divisjon, så for min del kunne vi gjerne ha satset mer på Lerøy fremover. Men på den annen side er det viktig å beholde plassen i 2. divisjon også. Vi har ikke gjort det så bra i serien, da er det ekstra moro å lykkes i Lerøykampene.

– Nå er jeg friskmeldt og kommer til å øke gradvis med spilletid, så etter jul er jeg tilbake for fullt, også på damelaget, avslutter Laureta Veliqi.