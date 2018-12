Skonhoft-brødrene blir Donn-trenere

KRISTIANSAND: Brødrene overtar for et annet brødrepar, nemlig Lars Kristian og Pål Erik Pedersen, som nylig ga seg etter to års samarbeid.

Hele klubben er stolt over og få tilbake Rolf-Martin, som har en lang og god historikk i Donn og kjenner kulturen som vi så stolte av. Han var blant annet med på opprykket til 2. divisjon i 2014. Han har også vært innom Start, Tveit, Våg og Vigør.

– Jeg er ydmyk og takknemlig for å være tilbake i Donn. Etter åtte sesonger der i forrige periode, er det en klubb jeg har sterke følelser for og jeg gleder meg til å møte spillergruppen. Sammen skal vi forberede oss godt og være klare til seriestart mot Vindbjart.

Hans bror Odd-Arild har stor kunnskap i lokalfotballen på Sørlandet etter flere år på sidelinjen. Han har vært trener i Start, Våg, Søgne og Vigør, pluss diverse kretslag. Sammen er vi sikre på at brødreparet skal bygge videre på fjorårssesongen og sette sitt merke på 3. divisjon.

Begge kommer til Donn etter to sesonger i Vigør.

På spillerfronten er det foreløpig ikke noe nytt å melde.Trenere skal nå bli kjent med gruppa, så må vi se på hva som skjer etter hvert.