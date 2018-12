Skonhoft-brødre blir Donn-trenere

KRISTIANSAND: Brødrene overtar for et annet brødrepar, nemlig Lars Kristian og Pål Erik Pedersen, som nylig ga seg etter to års samarbeid.

Hele klubben er stolt over og få tilbake Rolf-Martin, som har en god historikk i Donn og kjenner kulturen som vi så stolte av. Han var blant annet med på opprykket til 3. divisjon i 2014. Han har også vært innom Start, Tveit, Våg og Vigør.

Hans bror Odd-Arild har stor kunnskap i lokalfotballen på Sørlandet etter flere år på sidelinjen. Sammen er vi sikre på at brødreparet skal bygge videre på fjorårssesongen og sette sitt merke på 3 divisjon.

Begge kommer til Donn etter 2 sesonger i vigør

På spillerfronten er det foreløpig ikke noe nytt å melde. pillerfronten. Trenere skal nå bli kjent med gruppa, så må vi se på hva som skjer etter hvert.