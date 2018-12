KIF jakter sin tiende seier

KRISTIANSAND: Bortsett fra i én kamp, borte mot Nærbø, har KIF-herrene feid all motstand av parketten i høst. I forrige seriekamp vant kristiansanderne hjemme over Øyestad, som stilte med mange tidligere elitespillere. Bortelaget holdt følge til pause, men ble fraløpt da KIF skrudde opp tempoet utover i 2. omgang. Sluttresultatet ble hjemmeseier, 34–28. I lørdagens oppgjør mot ØIF Arendal Elite 2 vil KIF møte mange unge og raske bein på den andre banehalvdelen.

– Mulighetene bør være gode, men jeg regner med at ØIF stiller et godt lag. Får vi satt forsvars- og keeperspill, tror jeg mye er gjort. Vi ønsker å løpe og sette tempo og tar ikke lett på en eneste kamp. Vi fikk en god opplevelse mot Øyestad sist, spesielt i 2. omgang. Vi skal ha to poeng igjen, og så ta juleferie på tabelltopp, sier KIF-kaptein Erlend Årstein Hansen.

Han får støtte av KIFs hovedtrener Robin Rosander Haugsgjerd som mener det er fullt mulig å ta poeng, men at det blir en tøff kamp.

Bøtter inn mål

En som virkelig fikk testet skuddarmen i forrige ØIF-oppgjør, var Mathias Christiansen. Midtbacken hamret inn 14 mål og var samtidig toneangivende i både forsvar og angrep. Etter å ha lagt bak seg en fjorårssesong med flere lange skadeavbrekk, er Christiansen endelig skadefri og i god form.

– Jeg føler at formen blir bedre og bedre. Etter at jeg tok hamstringen (strekkskade på baksiden av låret, red.anm.) i fjor, har det vært mye opptrening og alternativ trening. Jeg begynte ikke å spille håndball før i august- september, så ting har tatt tid, sier playmakeren, som for øyeblikket troner på sjetteplass på toppscorerlista for avdeling 3, med 53 mål, og best av KIF-erne.

På 12. plass ligger Sebastian Schultz Hansen med 49 mål, mens Jon Robertsen er på 16. plass med 43. Best av alle er Urædds Sindre Hetlelid Svines med 78 mål.

Forsterkning som rager

Ivan Senta er KIFs nysignering. 26-åringen, opprinnelig fra Makarska i Kroatia, er godt synlig i terrenget med sine 203 cm. Den røslige venstrebacken kan varte opp med noen voldsomme langskudd.

Senta har vært innom det kroatiske U20-landslaget og deltok i 2011 i VM i Argentina. Etter videregående skole og universitetsutdannelse i økonomi og ledelse i hjemlandet, har han spilt profesjonelt i øverste liga i Sveits, Østerrike og Italia. Han rakk å være med i Copa Italia før han kom til Norge i høst. Kjæresten lokket ham nordover. Også hun håndballspiller, som har vært innom det kroatiske landslaget, og som nå jobber som sykepleier og spiller håndball i Stryn. Planen er at hun flytter til Kristiansand.

– Det er så vakkert her og så mange hyggelige mennesker. Og veldig bra treninger, roser kroaten som stortrives i både byen og på laget. Nå er han på jakt etter jobb ved siden av håndballen.

Ny selvtillit

18 poeng og en målforskjell på 99 mål har gitt selvtillit for KIF etter fjorårets nedrykk fra 1. divisjon. Men det er et høyt nivå i divisjonen og de beste lagene følger hverandre tett.

– Det er en evig kamp, der det må jobbes hver eneste dag på trening og hvor de må være på i hver kamp. Ingenting tas for gitt, konstaterer assistenttrener Øyvind Skjeggedal. Han mener positive holdninger, mye trening og lysten til å gjøre det bra, har vært utslagsgivende for høstens suksess.

– Jeg vil trekke fram viljen hos spillerne, at de har vært så positive til økt treningsmengde og at de er villig til å jobbe hardt for å endre kulturen i KIF. Og Våg/Fløy, AK 28 og Randesund som hver uke sender unge spillere til oss på hospitering. Det er utrolig gøy å kunne hjelpe til med utviklingen av unge spillere rundt om i klubbene, supplerer hovedtrener Rosander Haugsgjerd.

Lørdagens kamp ledes av dommerparet Carina Pettersen (24) og Charlotte Husomanović (23) fra AK 28. Duoen har tatt store steg siden de første gang dømte sammen i 2016. Sist sesong ble de kåret til årets dommerpar i Region SørVest og i høst debuterte de i eliteserien for kvinner.

KOMMENDE HJEMMEKAMP: KIF-ØIF Arendal Elite 2, lørdag 15. desember, kl. 15.00, Gimlehallen.