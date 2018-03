Jakter tredje strake tittel i storløp

KRISTIANSAND: Storløpssesongen i Travparken ble innledet søndag med finalene i sørlandsmesterskapet, og fremover kommer høydepunktene som perler på en snor. Lørdag 24.mars avholdes årets første V75-omgang i sør, og nå melder treneren til en av landets suverent beste hester de siste årene sin ankomst.

– Selv om Ulsrud Tea har vunnet flere store løp enn jeg kan ramse op, vil en ny seier i Brisas æresløp være stort. Det har vært så mange oppturer med denne hesten at man nesten blir litt bortskjemt, sier rogalendingen Ove Kenneth Karlsen.

Fakta: Ulsrud Teas karriere i tall Svart hoppe Født i 2007 Antall starter: 142 Antall seire: 66 Rekord: 1.18,9aK Innkjørt: 5 232 554 kroner Trener: Ove Kenneth Karlsen, Bryne Eier: Anita Wergeland, Dalsøyra Aktuell: Jakter sin tredje strake seier i Brisas æresløp på Sørlandets Travpark lørdag 24.mars.

Verdensrekord i tillegg?

Og at det kan by på en liten utfordring å holde oversikt over alle seierne, er forståelig. Den nå 11 år gamle hoppa har vunnet fantastiske 66 løp i sin karriere, og kommer til start i Brisas æresløp med seks strake seire. Ulsrud Tea blir belastet med hele 60 meters tillegg, men har vunnet fra lignende forutsetninger både i 2016 og 2017.

– Hun har klart slike tillegg så mange ganger tidligere, jeg tror hun må ha verdensrekord i å hente tillegg! Ulsrud Tea har en vilje ut av en annen verden, og i trening føler jeg meg nesten som en passasjer. Jeg har nesten syntes synd på henne i trening innimellom med tanke på hvor hardt hun blir kjørt, men hun blir bare bedre og bedre av det. Hun liker rett og slett å trene så steintøft, forteller Karlsen.

- Uvirkelig

Den 45 år gamle travtreneren fra Bryne synes de åtte årene han har hatt sammen med "Super-Tea" er nærmest uvirkelige.

–Det føles litt rart når jeg er ute og trener henne og folk stopper langs veien for å titte på henne, for meg er hun jo egentlig bare en "vanlig" hest. Jeg husker selv da jeg var yngre og så opp til travprofiler som Kjell Håkonsen og syntes han hadde fantastiske hester i Rex Rodney og Spikeld. Så har man plutselig en slik hest selv. Det er litt uvirkelig, og det spørs om det ikke går opp for meg hvor stort dette faktisk er først den dagen hun avslutter karrieren, undrer treneren.

Vant enkelt sist

Til Sørlandets Travpark lørdag 24.mars kommer i alle fall en Ulsrud Tea i toppform, og Brisas æresløp blir utvilsomt et av dagens sportslige høydepunkter.

– Hun vant Arne Sems minneløp i Drammen sist helt ukjørt, og hadde både ørehetten og draskylappene spart, forteller Ove Kenneth Karlsen.