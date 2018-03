Startet Vindbjart Friidrett – hedret med pris

Denne prisen går til en trener/leder som har gjort en innsats for friidretten i fylket eller lokalt siste år og ble utdelt på Vest-Agder Friidrettskrets’ ting tirsdag 6. mars.

Vel fortjent til mannen som høsten 2015 startet Vindbjart Friidrett fra scratch og nå er leder for en gruppe på 150 medlemmer i alderen 5 til 16 år. Bak ham står et styre på sju personer og et titalls frivillige hovedtrenere og hjelpetrenere. Disse sørger for at det er aktivitet på til sammen fire partier tre dager i uka.

Malterudbakken sier han er stolt over å motta en slik pris, men understreker samtidig at han deler prisen med resten av styret og trenerne:

– Uten frivillighet dør idretten. Skal vi ha et tilbud til barn og unge er vi helt avhengig av at foreldre og andre frivillige stiller opp.

Malterudbakken har vært en aktiv pådriver for at venndølene skal få sitt første topp moderne friidrettsanlegg. Første planleggingsmøte angående det som skal bli Venneslas nye friidrettsarena er allerede avholdt og høsten 2018 skal spaden gå i jorda. Arenaen skal etter planen stå ferdig før sommerferien sommeren 2019.

Terje Heisel

– Vi gleder oss veldig. Dette vil helt klart gi oss en ny oppsving. Vi i friidretten og IL Vindbjart har vært flinke til å reklamere positivt for friidretten og banen. Politikerne har skjønt at friidretten i Vennesla er kommet for å bli. Akkurat nå er treningsforholdene mildt sagt elendige både sommer og vinter. Det blir fantastisk å kunne tilby de unge talentene fast dekke til fordel for dagens grusbane. Når det er sagt så trenger kommunen også en ny flerbrukshall. Kapasiteten er sprengt slik det er nå, avslutter den offensive lederen.