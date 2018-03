KOK-løpere imponerte i Bergen

BERGEN: Det var juniorene Marius Aurebekk og Sebastian Daland og seniorene Gaute Friestad og Dag Blandkjenn som var KOKs deltakere denne helga.

Campen er en treningsamling med fokus på bysprint og en god del av norgeseliten var på plass. Etter en 3. plass, 4. plass og 9. plass på de tre første løpene kvalifisert Dag Blandkjenn seg til A-finalen på søndag. Blant de seks løperne i A-finalen var det god internasjonal deltakelse. Dag sprintet inn til en fin 4. plass. Han var fornøyd med helgen. Gaute Friestad ble nr. 14 sammenlagt.

Ivar Haugen

Marius Aurebekk ble nr. 3 i yngre junior under bysprinten lørdag og hadde best tid under finalen søndag. Mens Sebastian Daland hadde 4. plass i eldste juniorklasse på fredagens natt-sprint som beste enkeltresultat. Begge hadde hver sin seier under forrige helgs Nord-Jysk, som viser at også disse er i god rute før sesongen braker løs.

230 damer og herrer løp fire sprint-konkurranser i løpet av helga. Natt-sprint på fredag, en bysprint og en intervallsprint på lørdag, og bysprintfinale som avslutning på søndag. Bergen kunne tilby et kupert, snøbart og spennende sprintorientering.

Resultater og bilder fra helga finner du på arrangørens hjemmeside og på O-forbundets hjemmeside

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

http://www.kok.no/omklubben/nyhetsarkiv/1199-fin-innsats-under-bergen-sprint-camp