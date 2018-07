KCK-rytter kan bli årets sykkeltalent

Nå er det opp til det norske folk å stemme fram 18-åringen, som blant annet har vunnet Flandern Rundt for juniorer. Det er Norges Cykleforbund, i samarbeid med Equinor Morgendagens Helter, som har nominert de seks syklistene

– Det handler om å løfte frem noen av Norges største talenter og gi de ekstra motivasjon. Daniel har i likhet med de andre nominerte et stort talent for å trene. Dette er helt avgjørende for å nå toppen enten du driver med idrett, kultur eller realfag, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef i Equinor Morgendagens Helter.

Stor ære å bli nominert

Årnes studerer til daglig på NTG i Kongsvinger. Inspirert av faren som er tidligere aktiv syklist begynte han allerede ni år gammel å sykle. Allerede ni år senere kan 18-åringen bli kåret til årets sykkeltalent.

–Det er en stor ære å bli nominert til Equinor årets sykkeltalent. Det betyr jo at man er blant de største sykkeltalentene i Norge og det er jo veldig kult, sier Årnes.

Prestisjetung kåring

Det er liten tvil at det gror godt i norsk sykkelsport med svært mange unge og talentfulle syklister. Årnes kan blant annet vise til en imponerende merittliste med førsteplass i juniorutgaven av Flandern Rundt, deltakelse i Paris-Roubaix og NM-sølv i tempo.

Årets sykkeltalent stemmes frem på TV2.no og kåringen finner sted under Arctic Race den 18. august. Vinneren stikker av med tittelen som Norges største sykkeltalent og 50.000 kroner til sin lokale sykkelklubb.

De øvrige nominerte er mandalitten Søren Wærenskjold (Ringerike SK, som vant i fjor), Ludvig Fisher Aasheim (SK Rye), Silje Mathisen (Halden CK), Pernille Feldmann (Stavanger SK) og Ådne Holter (Lillehammer CK).