Første serieseier til Våg

KRISTIANSAND: Det ble en etterlengtet og fortjent 3-1 seier til A-laget mot Flekkefjord på Karuss mandag kveld.

Før mandagens kveldsbatalje mot Flekkefjord stod A-laget med ett magert poeng på fire kamper. To knepne tap i starten av sesongen. Først 2-4 hjemme mot Express og deretter 1-2 borte mot Kvinesdal. Så ble det et sterkt hjemmepoeng mot Fløy 2 på Karuss for to uker siden - i en kamp som endte med elleville 4-4.

For en uke siden møtte laget et 2. divisjonsliknende Arendal 2 på bortebane. 0-0 til pause hjalp lite, da det etter 90 pluss tilleggstid stod 3-0 til hjemmelaget.

Selv om en ikke skal stresse resultatene for tidlig i sesongen, så var likevel mandagens hjemmekamp mot de rødkledte fra Flekkefjord viktig med tanke på å få heng på lagene foran på tabellen. I videovinduet under kan du se hvordan unnguttene André R. Richstad, Steffen R. Pedersen og Jørgen F. Holum sørget for scoringer som sendte flekkefjæringene hjem poengløse.