Vant det første Frikstadløpet

KRISTIANSAND: Det var lørdags morgen 28. april, det var helt vindstille og vårsola skinte fra en bortimot skyfri himmel. Jeg skulle arrangere det lokale terrengløpet Frikstadløpet for aller første gang ute i de dype skogene i Randesund, nærmere sagt Frikstad. Filosofien min med løpet har hele tiden vært å nå ut til flest mulig, og at alle skal føle seg velkommen til å delta på løpet uansett forutsetning. Jeg hadde et håp om å få med de aller beste som jakter medalje og gode tider, men vel så mye de som deltar for trivsel, turen og naturopplevelsen sin skyld. Det tror jeg at jeg lyktes med.

Mikal Mian

Det hele startet med et 1,2 km langt barneløp kl. 11:00. Det møtte opp rundt 60 spente og entusiastiske barn. Noen barn kom fra nærmeste nabohus, mens enkelte hadde kjørt bil i godt og vel en time for å delta. Det var god stemning langs hele løypa, der hvor barna løp forbi de lokale gårdstunene med fjordingshest og høner som tilskuere. Som belønning for deltakelsen fikk alle barna diplom og saftis til stor begeistring.

Mikal Mian

Hovedløpet startet kl. 12:00. Det viste seg at nøyaktig 70 personer meldte seg på og hentet ut startnummer. Noen deltakere hadde deltatt på flere ulike konkurranseløp tidligere i vår, mens andre tok på seg et startnummer på brystet for aller første gang. Engasjerte deltakere inntok deretter startposisjonen og da jeg ropte ut klar ferdig gå, og trykket på hornblåsa. så forsvant løperne over den grønne gressmatta, gjennom gårdstunene og inn på den allsidige og idylliske løypetraseèn som Randesund har å by på. Deltakerne fikk bryne seg på et varierende underlag á la myr, grus, skogssti og asfalt. Løypa er seks km lang og relativt flat, med unntak av en hard stigning midtveis i løpet der hvor løypas høyeste punkt viser 62 meter over havet.

Mikal Mian

Førsteplassen gikk til den meritterte langdistanseløperen Øystein Sylta som løp på fantastiske 22.27, mens beste kvinne ble unge Julie Nielsen som kom inn på sterke 28.38.

Mikal Mian

Takk til alle som deltok på Frikstadløpet. Dette ble en vanvittig vellykket og morsom løpsfest!

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Resultatliste:

1. Øystein Sylta 22:27

2. John Olav Steinsland 23:54

3. Anders Tveit 24:35

4. Frank Kruegener 25:35

5. Ole Kallhovd 25:47

6. Jon - Egil Enger 25:53

7. Trond Sverre Hagelien 26:11

8. Jørund Schiefloe 26:40

9. Helge Dolsvåg 27:28

10. Lars Sodefjed 27:39

11. Fernando Bravo 28:09

12. Julie Nilsen 28:38

13. Ove Pollestad 29:08

14. Knut Rune Jansen 29:26

15. Kenneth Eikeland 29:30

16. Mikal Tønnesen 30:17

17. Reinhold Rønstad 30:29

18. Jørgen Håland 30:33

19. Elisabeth Gill 30:57

20. Reinier Van Der Spek 31:05

21. Knut Owing 31:25

22. Thomas Morlandstø 31:40

23. Jostein Vik 32:33

24. Audun Nysæther 32:40

25. Endre Wrånes 33:40

26. Geir Rykhus 33:41

27. Viljar Møretrø 33:42

28. Erik Eftevåg 34:24

29. Halvor Øygarden 35:10

30. Samir Kolukcija 35:16

31. Tor Arne Tandberg 36:07

32. Hedda Myhre 36:17

33. Martin Mydland 36:34

34. Jonathan Dybesland 36:35

35. Tommy Rasmussen 36:44

36. Bjøro Karlsen 36:54

37. Eli Anne Blomkvist 37:51

38. Kjell Eivind Karlsen 38:07

39. Terje Mydland 38:10

40. Arve Udø 38:18

41. Solveig Svahnstrøm 38:25

42. Henrik Ringereide 39:26

43. Magnus Westerfjell 39:37

44. Roald Visser 40:13

45. Una Rykhus 40:40

46. Inge Møretrø 40:49

47. Nina Flaten 41:16

48. Silja Rykhus 41:35

49. Eirik Rykhus 41:36

50. Hans Thomassen 41:45

51. Marianne Nordvik 41:52

52. Marianne Johnsen 42:07

53. Svein Tjemsland 42:27

54. Nina Rødøy 44:35

55. Anders Svahnstrøm 48:30

56. Sebastian Skrajda 48:35

57. Lisbeth Bjørke 49:15

58. Nils Bjørge 49:31

59. Elin Marie Skeie 52:03

60. Derek Young 52:06

61. Leah Sofie Martinsen 59:36

62. Rose Marie Frikstad 1:14:36

63. Johannes Frikstad 1:14:30

64. Nicola Skrajda 1:22:01

65. Linda Martinsen 1:39:20

66. Ingrid Lium 1:39:21

67. Julie Frikstad 1:39:15

68. Renate Frikstad 1:39:20

69. Daniel Naglestad Fullført

70. Gerd Bjørge Fullført