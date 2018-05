Donn nær seier mot serielederen

KRISTIANSAND: Donn-jentene var toneangivende i store deler av kampen, og ledet både 1-0 og 2-1, men serielederen i 2. divisjon avdeling 2 vant 3-2 med en sterk avslutning. At hjemmelaget sto igjen uten poeng var surt, men samtidig nyttig lærdom for det unge og urutinerte mannskapet.

De første 75 minuttene var Donn det beste laget. LSK-forsvaret slet med å håndtere Donns offensive arsenal, og selv skapte gultrøyene lite som kunne bekymre de blå og hvite defensivt.

1-0-scoringen kom som et resultat av aggressivt press, og June Tønnesland Johansen utnyttet situasjonen da bortelagets målvakt somlet litt for lenge, og sendte ballen i åpent mål etter en snau halvtime.

Anders Jensen

Flere farlige episoder foran LSK-målet til tross; det var gjestene som scoret neste gang, i et av sine få farlige angrep før pause.

Marginer

De første minuttene av andre omgang var mer jevnspilt, men etterhvert tok Donn kommandoen igjen, og det var fullt fortjent da Raphaele Ravndal satte inn 2-1 etter 70 minutter. Hun reagerte raskest da LSK-keeperen måtte gi retur på Emma Opsahl Lerviks frispark.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Kort etter kunne Donn økt ledelsen, men Marte Lønn Foss sendte ballen rett over tverrliggeren etter et mønsterangrep.

LSK utliknet 12 minutter før slutt, og satte inn en offensiv som resulterte i et par store muligheter og seiersmålet i det 87. minutt.

Alt i alt et meget surt tap i en kamp hvor Donn-jentene igjen leverte gode prestasjoner, men denne gang hadde de dessverre ikke marginene på sin side.

Neste oppgave for de nyopprykkede fra Lund er Lyn 2, som kommer til Kristiansand 1. pinsedag, søndag 20. mai klokka 15.00.

Flekkefjord og Amazon

Det skal imidlertid spilles to kamper innen den tid på Kongsgårdbanen. Førstkommende mandag klokka 20.15 skal Donn 2 i aksjon mot Flekkefjord i 3. divisjon. Hjemmelaget spilte 2-2 mot Randesund i forrige uke, etter å ha ledet to ganger. I en underholdende kamp scoret Marte Lønn Foss og Mikala Holvik målene for Donn.

Onsdag 16. mai står så Amazon Grimstad på andre banehalvdel når 1. ordinære runde i NM for 19-åringer står på programmet. Kampen har avspark klokka 19.15 på Kongsgårdbanen.

Håvard Rygg

Avansement i Adidas Cup

De fleste spillerne på NM-laget deltok da Donn avanserte i Adidas Cup for 17-åringer forrige helg. I gruppespillet ble det solide seire både mot Kragerø IF (3-0 fredag) og Holmen IF (5-2 lørdag). Kampene ble spilt i Kragerø, hvor jentene overnattet i hytter på campingplassen og hadde en fin tur med godt sportslig og sosialt utbytte.

Neste oppgave i Adidas Cup blir kvartfinale etter sommeren. Skulle jentene vinne denne, blir det sluttspill mellom de fire beste lagene på Gjøvik i september.8