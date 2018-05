GRIMSTAD: – Det var en trygg og god fødsel. Det tok 17 minutter fra vannet gikk til føllet var født, og det var aldri noe behov for assistanse, sier Larsen.

Det var onsdag ettermiddag at hoppa Kleppe Bausa fødte for sjette gang. Hun har tidligere produsert blant annet en V75-vinner i Frivoll Borken og er selv en god traver med to V75-seire på merittlista. Hun er dessuten søster til meritterte travere som Kleppe Fanden og Slauren.

Se video av fødselen her (fra ca 11 minutter ut i videoen):

– En fødsel er et like stort mirakel hver gang. Og det var utvilsomt stort for veterinær Ellen Senum å følge det hele på kloss hold. I fjor var hun nyutdannet, og da var Kleppe Bausa den første hoppa hun foretok en kunstig inseminering på, forteller Stein Larsen.

Stein Larsen