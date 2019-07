Klart for Mandal Open i skating

MANDAL: Lørdag 3. august går Mandal Open 2019 av stabelen i Speilen Betongpark. Mandal Rullebrettklubb (MRK) står som arrangør og vertskap for idrettsarrangementet. MRK ble opprettet tidligere i juli, og Mandal Open og Kids Open samme dag blir ilddåpen for den nye klubben.

Kids Open er et event for alle barn i alle aldere som får komme og vise hva de er gode for i Speilen Betongpark. Med speaker og musikk får ti barn om gangen ha en jam session som varer i ti minutter. De får medalje som bevis på deltakelse. Dette gjorde vi også i fjor som var første gang vi gjorde dette arrangementet. Det var en del av den offisielle åpningen av Betongparken i fjor sommer. 100 barn var da i aksjon.

Toppskatere

Hovedarrangementet denne dagen er er Mandal Open, som er et rent idrettsarrangement for skatere. Til fjorårets premiere kom 16 toppskatere fra store deler av landet. Tilbakemeldingene var at Speilen Betongpark er blant de beste, mest varierte og gøyeste anleggene de hadde skatet i. I samarbeid med Brettforbundet har MRK (før Mandal Riders) jobbet målrettet for å heve arrangementet og få Mandal Open inn som en del av norgescupen i skating. Dette har vi nå klart, noe vi er veldig stolt over.

Det betyr at vi er sikre på at det kommer skate av høy klasse til Mandal i år og i mange år framover. Noe som har stor betydning for rekrutteringen til denne ekstremt tekniske og utfordrende idretten. Det betyr at Mandal vil få en stor opplevelse av å være publikum. Det betyr at vi kan jobbe mer langsiktig i forhold til sponsorer og støttespillere, som vi ønsker flere av. Arrangøren har likevel garantert økonomien ved en buffer som ble igjen etter fjorårets arrangement.

Dugnadsgjeng

Vi har samlet et dugnadsteam av «gamle» Mandal-skatere. Mange med mye god kompetanse som gir arrangementet den god trygghet og stemning. Det er også fint at denne vennegjengen kan møtes og mimre fra skating på rutebilstasjonen og parkeringshuset på 90-tallet. MRK ønsker å etablere Mandal Open fast første helg i august i Speilen Betongpark. Vi håper det vil øke interessen for skating, som nå er olympisk sommer idrettsgrein. Idretten var illegal i Norge fram til 1987, og er nå er en av de store idrettene i verden.

Alle som melder seg på, må være medlem i en klubb. Innskriving fra kl. 11 i dommerteltet. Skaterne under 13 år har en egen jam session som begynner klokka 17. Denne klasser får kommentarer og komplimenter fra dommerne. De får alle deltakerpremie, heder og ære. Junior (13–15) kjører med hjelm og deltar i alle disipliner, som er Street, Bowl og Game of skate. Seniorene (15+) konkurrere også i alle klasser. Vinneren av Street-finalen vinner det gjeve Mandal Open-trofeet. Det er pengepremier i alle disipliner i junior og senior, jente- og gutteklassen.

Flere disipliner

Bowl skating er en egen gren og har sin arena i det som ligner et basseng i vestenden av Speilen Betongpark. En gren som oppsto i tørrlagte basseng i California på 60-70-tallet. Her er det mye fart og flyt som gjelder. Utøverne ruller med stor fart og gjør triks underveis som gir poeng. Det er mye energi som får utløp her og veldig gøy for publikum! I street skating brukes den større delen av Betongparken som arena. Det er viktig at ikke publikum går inn på betongflaten denne dagen. Det kan rett og slett være farlig.

Skaterne bruker hele området og alle elementene på alle måter. I finalen får hver utøver to minutt hver alene i Betongparken i det som kalles et run. Dommerne gir score etter grad av flyt, teknisk vanskelighet og stil. En speaker vil kommentere og forklare hva vi ser og gir god mulighet for alle å følge med.

Game of Skate er et mer lukket konkurranseformat. To og to skatere blir paret opp og skal skate mot hverandre. Det er en slags hermegåsa, hvor det gjelder å utfordre hver andre på triks en til en. De kan gjøre dette hvor de vil, ikke bare i Betongparken. Game of Skate blir satt opp som en turnering som går gjennom hele dagen, med finale ca. klokka 20 på kvelden før finalen i Street. Det er veldig gøy at vi har fasiliteter i Mandal til å gjøre denne typen arrangement og på øverste nivå innen skateboard-idretten i Norge.