Mandal-duo på landslagssamling

De fire beste av jenter og gutter i Norge under 15 år er tatt ut for å lære av de litt eldre på denne samlingen. Hermod må jobbe hardt siden han spiller i klassen under 17 år, der det er med litt flere gutter som kjemper om få plasser på landslaget.

Våre to spillere har trent jevnt i hele sommer med badminton, løping og styrke noe som er nødvendig for å hevde seg i neste sesong. Hermod begynner på toppidrett i Kristiansand og melder overgang til Kristiansand Badmintonklubb for å utvikle seg videre.

Christer er bare 13 år og må nok holde seg i Mandal noen år til, men han har heldig som har broren Carlo Alonzo Augustin som trener og mentor.

Hermod og Christer kommer til å hevde seg blant de fem beste i landet i singel og de satser hardt for å bli best i Norge i sin klasse. Christer er så god at han nå har fått egen sponsor og er sponset av med klær, racketer, bag og sko.

Trond Syvertsen

Det var jubel i klubben da bankene SR-Bank og Sparebanken Sør nylig støttet Mandal Badmintonklubb med 25 000 kroner hver til en super strengemaskin som kommer godt til nytte i klubben. Endelig kan spillerne slippe å vente på å få racketene reparert utenfor Mandals grenser.