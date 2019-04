Uavgjort mellom Donn og Vindbjart

KRISTIANSAND: Vindbjart fikk bare med seg ett poeng hjem fra byen etter torsdagens sesongåpning mot Donn på Kristiansand Stadion. Vindbjart tok ledelsen to ganger, flere baklengs lå i lufta utover i andre omgang, og bortelaget var nære på et seiersmål i de siste ti minuttene.

Sesongens første scoring i Norsk Tipping-ligaen kom etter 17 minutter. Berry Gerezgi kom til linja, kanskje over linja ifølge Donn-spillerne, flere av dem inkludert keeper stoppet opp i påvente av dommerens fløyte, men Robert Våge Skårdal fikk ballen på helt åpent mål og spilte videre som ordtaket sier at du skal. Enkel scoring.

Fakta: Kampfakta Norsk Tipping-ligaen avd. 3, Donn – Vindbjart 2–2 Vindbjarts lag: Halvor Homme; Daniel Tveitaa Johansen, Øyvind Løkkebø Gausdal, Jesper Lauvsland (Marcel Musonda Ngoie fra 73 min), Magnus Langerud; Mustafa Omarkheil, Simen Aanonsen, Børge Engesland; Robert Våge Skårdal, Lasse Næss (Markus Nyhus fra 61 min), Berry Gerezgi (Marcus Aslaksen fra 60 min). Ikke benyttet: Christoffer Braastrup Andersen, Stian Aabel, Alla Abdallah, Martin Gardiner. Donns lag: Nils Fredrik Udjus, Alexander Lind, Marius Hammersmark, Erik Sebastian Ørebek, Ole Marius Gundersen, Markus Skråstad, Fredrik Tangen, Nicklas Brenna Karlsen, Sander Bakke Michelsen, Karl Morten Igland, Stian Ingebrigtsen. Bytter: Jacob Just etter 80 min for Karl Morten Igland, Mads Myhrstsd etter 82 min for Ole Marius Gundersen. Gule kort: Magnus, Mustafa og Jesper. 0–1 (17 min) Robert Våge Skårdal 1–1 (30 min) Stian Ingebrethsen 1–2 (43 min) Børge Engesland 2–2 (59 min) Karl Morten Igland

Simen Aanonsen var veldig nære å øke til 2–0 med en heading i stolpen etter en corner like etter, da kunne kanskje kampen utviklet seg annerledes. I stedet utlignet hjemmelaget etter en halv time ved Stian Ingebrethsen.

Stian Bøe

Vindbjart-ledelse ved pause

Børge Engesland har skåret masse mål i sesongoppkjøringen og var effektiv like før pause da han fikk ballen på 15 meter etter at Donn ikke klarte å få unna ballen. Skuddet gikk forbi et par forsvarer og keeper var ikke i nærheten av å komme seg ned for å redde. 2-1-ledelse til pause.

Begge lag så ut til å være bedre framover enn bakover i første omgang, kanskje ikke så rart med to storscorere i hver sin forsvarsrekke. Øyvind Løkkebø Gausdal har fått prøvd seg der i noen treningskamper, men dette var nok første gangen i en seriekamp. Hos Donn spilte tidligere Start og Jerv-spiss Aleksander Lind i bakerste rekke.

Tre debutanter

Gaus styrte som vanlig unna alt av dødballer bak, men var uheldig etter en times spill da en litt tung touch ga Karl Morten Igland en enkel jobb med å sette inn 2–2 fra fem meter. I denne perioden av kampen var det lite kvalitet hos oss, og Donn truet mer med sin mer direkte spillestil, som ikke var så berørt av den litt ujevne gressmatta.

Vi holdt likevel ut, og de siste ti minuttene var det vi som nærmet oss et vinnermål. Robert og innbytterne Markus Nyhus og Marcus Aslaksen kombinerte flere ganger, men dessverre uten uttelling.

Ellers kan det nevnes at Vindbjart fikk tre debutanter. Midtstopper Jesper Lauvsland og indreløper Mustafa Omarkheil startet, mens Marcel Musonda Ngoie kom inn i andre omgang. I tillegg startet 17-åringen Lasse Næss sin første A-kamp, helt på topp.

Donn-trener Rolf-Martin Skonhoft melder følgende etter kampen:

– Vi er godt fornøyd med prestasjonen, spesielt de siste 70 min. Vi burde og fortjente å vinne kampen sett under ett og ikke minst basert på de siste 45 minuttene. Gutta fulgte kampplanen og var nære tre poeng. Men vi tar med oss prestasjonen og poeng mot antatt topplag. Lovende takter for sesongen!