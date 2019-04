Rypestøl i rekordform

Forrige helg kjempet Malene i toppen i Helsinki Swim Meet i Finland og tok her bl.a. sølv i seniorklassen på 800m fri med pene 8,55,49 og fikk flere A-finaler i det første av tre Nordic internasjonal-stevner, med Bergen Swim Meet denne helga og Stockholm Open neste helg.

Denne helgen satte hun to kretsrekorder, først på 400m medley med tiden 4.53.40, som er en forbedring av Sofie Reisænens gamle rekord med 6,2 sek som Sofie vant NM langbane for fem-seks år siden. Det ble også kretsrekord på 200m medley med 2,16,95, en forbedring av egen kretsrekord med 0,52 sek.

Resultatene ga sølv og fjerdeplass i øvelsene i en tøff seniorklasse hvor hun kun hadde utlendinger foran seg, deriblant verdensstjernen Katinka Hosszú fra Ungarn.

Karin Håbesland

Malene er nå tilsluttet det norske seniorlandslaget og ligger godt an til større internasjonale oppgaver den kommende sesong.

Aateigen tilbake

Team Sør-/KSA-utøveren Dennis Aateigen (18) vant junior-nordisk mesterskap på 200m rygg for 18 måneder siden før han fikk en langvarig skade i det ene albuleddet og mye av 2018 ble derfor ødelagt for Søgne-gutten.

Etter junior-NM i november ble albuen operert og han har gradvis trent seg opp igjen.

Denne helgen satte han kretsrekord på 100m rygg (59.01), som var pers med 0,77 sek som ga ham A-finaleplass i Bergen Swim Meet.

Han kom seg også til A-finale på 400m medley og 200m rygg med gode tider i forsøkene. På 200m rygg var han kun halvsekundet over persen på spesialdistansen med ene 2,07,89 og tiden ga en klar førsteplass i eldste juniorklasse.

Karin Håbesland

Like gamle Ole Marius Rist Jensen, også han fra Team Sør/KSA, var i slag denne helga. På 400m medley vant Ole Marius øvelsen i eldste juniorklasse foran Dennis og her hadde guttene 4,40,10 og 4,45,18 – langt foran de øvrige svømmerne.

Ole Marius fulgte opp med sterke 2.08,97 på 200m medley, som er 1,5 sek over hans pers, men tiden ga sølv i juniorklassen.

Sist, men ikke minst, satte han ny juniorkretsrekord på 50m bryst med 30,63.

Trio slo til

Andreas Håbesland Klausen (17), Birk Lee Johansen (17) og Ole Einar Pettersen Ueland (16) forbedret seg stort i Bergen og kom høyt på listene i juniorklassen.

Andreas og Birk svømte seg inn til 5. og 8-. plass på 200m fri med solide perser 1,57,60 fra 2,00,04 og 1.58.42 fra 2,02.19 på langbane. Tidene er faktisk de to beste tidene på langbane uansett klasse de ti siste årene av Agder-svømmere. Seinere fulgte de opp med solide perser på 400m fri med 4,07.72 på Andreas og 4,11,16 på Birk perser med 6,01 sek og 5,13 sek. Her var plasseringene 2- og 8-plass i juniorklassen.

Begge er nå helt på høyde med Dennis Aateigen og Ole Marius Rist Jensen på friøvelser fra 100m og oppover, og det er ikke tvil om at Team Sør her har et usedvanlig godt stafettlag i flere disipliner i junior-NM i år.

Ole Einar Pettersen Ueland gjorde to meget sterke løp på 400m medley hvor han først gjorde 4.58.23 i forsøkene, før han i B-finalen i herreklassen slo til med 4,52,93 som ga 4-plass i konkurranse eldre konkurrenter. Han gjorde også gode tider på 200m rygg (2,16,58) og på 100m rygg (1,03,54).

Flere jente-talenter

Bak Malene kommer det også flere lovende jenter fra Agder. Cathrine Emilie Fagge (17) fra Team Sør /Vågsbygd gjorde flere gode øvelser med 50m rygg på 32.55 og 100m fri på 1.01.88 som de to beste prestasjoner denne gang.

Juni Helene Iversen Refstie (18), som svømmer for Team Sør/KSA, satte perser på alle brystøvelsene: 50m bryst på 34.07, 100m bryst 1,14,17 og 200m bryst på 2,42,55.

15-åringen Tiril Rørvik fra Team Sør/Mandal gjorde sterke prestasjoner på 50m butterfly med 30,11 som ga åttendeplass i juniorklassen og hun perset også grundig på 200m butterfly med 2.39,47.

Klare for Stockholm

Team Sør stiller med Malene Rypestøl og en del av de beste svømmerne fra Team Sør/KSA reiser også neste helg til Stockholm Open. Det er all grunn til at man kan forvente nye gode tider av Agder-svømmerne.