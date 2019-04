Lokalsporten presenterer i årets sesong flere lokale fotballspilleres drømmelag. Drømmelaget består av medspillere og ev. motspillere gjennom karrieren.

Keeper: Lasse Otto Naglestad

Vi forsto tidlig at Lasse kom til å bli keeper siden han slengte seg på asfalten i dongeri på barneskolen. Lasse hadde sannsynligvis Sørlandets beste skuddbein, og det som keeper. Velger Lasse i målet ettersom jeg har spilt lengst sammen med ham og fordi han var en fantastisk keeper og type. Kunne nådd mye lenger om ikke fiskestanga hadde tatt ham.

Torstein Øen

Høyre back: Steinar Pedersen

Steinar spilte jeg sammen med i junioravdelingen i Start. Er nødt til å ha en Champions League-vinner på laget mitt. Steinar ble faktisk toppscorer da vi spilte sammen, selvsagt på grunn av alle mine målgivende serveringer. Fikk likevel en flott karriere som forsvarsspiller. Han trente mest og var alltid dønn seriøs.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Midstopper: Morten Øvland (kaptein)

Morten var bunnsolid og ga alt, uansett om det var fotball eller Yatsy. Han gav seg altfor tidlig til fordel for yrkeslivet. Var kaptein for Start 2 rett før han la opp. Morten hadde blitt kaptein på dette laget også, da han hadde en egen evne til å gjøre spillerne rundt seg gode. Dette laget ville nok også slått Start 2-laget.

Privat

Midtstopper: Knut Henry Haraldsen

Knut Henry har jeg vært trenerkollega med i tre år og spilt sammen med i Vigør. Fotballmerittene hans kjenner jo de fleste til. Jeg kjenner ham i tillegg som en raus kar og en utrolig gøy mann på fest. Knut Henry er selve definisjonen på en norsk midtstopper.

Venstre back: Henrik Jørgensen

Som fotballspiller hadde Henrik alt. Det han eventuelt manglet på høyden tok han igjen på timing. Har aldri sett ham tape en hodeduell. Henrik kunne spille overalt og var god uansett. Henrik var bare snill, men ikke på banen.

Arrangørfoto

Høyre midtbane: Rune Hornnes

Rune er nok den best trente spilleren jeg har spilt sammen med. Ingen løp så mye som Rune. Rune scoret ikke mange mål, men ble matchvinner i finalen i Dressmann Cup på Åråsen. Han gav seg altfor tidlig som fotballspiller, men løper nok fremdeles i gangene på Høvåg skole, hvor han nå er lærer.

Sentral midtbane: Alf Rune Haddeland

En mer slepen tekniker skal man lete lenge etter. Han var så god at han drev oss til vanvidd på treningene og var like god i kamp. Talentet hans var udiskutabelt og han var flere ganger på blokka til Start. Alf Rune var en rolig kar, men på banen var han et villdyr.

Venstre midtbane: Per Christian Osmundsen

Pæra konkurrerer nok med Lasse om tidenes venstrebein. Det luktet svidd av både skudd og tacklinger. Per Christian hadde en enorm vinnerskalle og en gang han tapte i Starthallen, slo han hull i døra på vei inn i garderoben. Resultat: Knekt knoke. Jeg hadde også far til Per Christian som trener i mange år i Start og eplet faller ikke langt fra stammen: To hyggelige karer.

Kjartan Bjelland

Høyre kant: Thom Jarle Thomassen

Thom Jarle og jeg trener RIL Gutter 16 sammen. Han overtok trenerrollen for Knut Henry og da jeg ikke trodde noen kunne snorke høyere, tok Thom Jarle lett over den tittelen. Som spiller bøtta han inn mål, og delte samtidig ut tyrkisk pepper til motspillerne som han hadde lagret i sokken. Thom Jarle var en Ferrari i Ladaforkledning. Han var lynrask.

Spiss: Jan-Erik Vik

Forfatteren på laget spilte en hel sesong med hotelltøfler i stedet for leggbeskyttere. Gudene vet hvorfor... I likhet med de andre på topp hadde Jan-Erik en enorm målappetitt. Hans åtte mål i en kamp, mot flere av spilleren på dette laget, går det fremdeles gjetord om. Jan-Erik er i dag en av mine beste kompiser og vi reiser stadig på både korte og lengre turer sammen.

Venstre kant: Andreas Lund

Andreas og jeg la ned utallige egentreningstimer sammen. Jeg slo innlegg, Andreas dunket dem i mål. Det kan diskuteres hvem som fikk mest igjen for den egentreningen… Han føyer seg inn i rekken med skuddbein ut av en annen verden på dette laget. Han var for øvrig sinnsyk på hue og scora sitt første mål for Wimbledon da han knuste Marcel Desailly i hueduell på Stamford Bridge. Vi andre satt benka foran tv-en.

Privat

Benken:

Hele TIF (Treningsleira Idrettsforening), som består spillere som fremdeles brilljerer på strøkne gressbaner i Danmark og i Spania. TIF består av Trond Sivert Salvesen, Jostein Løvdal, Dag Manneråk, Andreas Torkelsen, Marius Westgaard, Therje Kofod, Jan-Erik Vik, Erik Fredheim, og meg selv.

Hvilke kriterier har du lagt vekt på i uttaket av ditt drømmelag?

– Dette laget er en del av oppveksten min. Foruten at dette laget hadde slått skikkelig fra seg uansett hvem de hadde møtt, så er også en del av mine beste venner her. Et knallbra lag på alle måter.

Hvem er den beste spilleren du har spilt med?

– Jeg velger å gi denne tittelen til Alf Rune Haddeland. Han var i en helt spesiell klasse og gøy å spille sammen med. Han var lokalfotballens “Myggen”.

Tøffeste motspiller?

– Rune Jakobsen… Snakket hål i hodet på meg imens vi spilte. Han løp på siden av meg og lurte på når jeg skulle rykke. Utrolig irriterende ettersom han var lynrask. Var også kantete og kompromissløs.

Din største opplevelse på fotballbanen?

– Da må jeg faktisk velge å ta en episode som trener. I 2017 tok laget mitt, RIL gutter 16, førsteplass i Dana Cup. Det var 128 lag i denne klassen og på vegne av Knut Henry, gutta og meg selv, er jeg utrolig stolt over denne prestasjonen. Målforskjellen til gutta var 35-1.

Ditt flaueste øyeblikk på fotballbanen?

– På turnering i Amsterdam sto jeg så å si inni motstanders mål, da jeg ble servert innlegget. Jeg lurer den dag i dag på hvordan det var mulig å bomme.

En morsom historie…?

– På en av de utallige treningsleirene jeg har vært med IK Våg i Danmark, spilte vi kamp og temperaturen var som en dag i Syden. Frådende og tørst som en svamp løp jeg desperat mot innbytterbenken for å slukke tørsten. Oppmann Knut Jansson satt klar med flasken og kaste den ut til meg med et smil. Det iskalde vannet var byttet ut med lunken, dau Tuborg… Sjeldent har øl smakt verre.

Hvis du selv skulle hatt en plass på ditt drømmelag, hvor på banen ville det vært?

–Sentralt i banen. Da ville jeg servert lekkerbiskener til ulvene på topp, med mitt presise venstrebein.

Privat

Kjetil Sørensen

Født: 3. mai 1975.

Verv: Trener for RIL G16.

Tidligere klubber: Start, Vigør, Våg og Randesund.

Meritter: Sølv i Norway cup 1986. Div kretsmesterskap som spiller og trener. Gull i Dana cup 2017 som trener.

Les også:

Viggo Strømmes drømmelag : - Rask, god én mot én og Europas reneste tilslag