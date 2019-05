Første NM-tittel som veganer

UTØVERBLOGG: Sist lørdag ble det for første gang arrangert NM i grepsstyrke på Kick-Byens Beste i Arendal. Thomas Larsen og jeg var arrangører og den norske grepslegenden Eirik Bruun Ingebretsen var dommer. Eirik er rettferdig og streng og var virkelig med på å heve konkurransen.

Konkurransen var i utgangspunktet et norgesmesterskap men den var åpnet for internasjonal deltakelse. Til sammen stilte det 23 utøvere til start. Fire sterke finner var også med, og de plasserte seg meget godt i den internasjonale delen av konkurransen.

Privat

Dette var vårens andre konkurranse jeg har vært med på å arrangere, og det har nok gått litt utover treningsmengde og oppkjøring i forkant. Det har skjedd en del spennende ting i livet mitt i 2019, og trening har ikke stått øverst på prioriteringslista, så jeg stilte opp i den formen jeg var i.

Stotrives som plantespiser

Skulle veldig gjerne hatt bedre resultater, men det får jeg jobbe videre mot neste år. Alt i alt er jeg fornøyd med prestasjonene og jeg er superfornøyd med å bli norgesmester i vektklassen under 72 kilo og å sette tre norgesrekorder i vektklassen under 70 kilo.

Dette er min første norgesmestertittel etter jeg ble veganer. Jeg har på tross av lite treningsmengde holdt godt på styrken min selv om jeg ikke lenger spiser kjøtt, fisk, fugl, egg eller meieriprodukter. Jeg er veldig fornøyd med responsen jeg får fra kroppen med det nye kostholdet.

Første øvelsene var Apollons axle der jeg hadde tre godkjente løft. 95 kg var siste løft av tre. Neste øvelse var 50 mm pinch block der jeg tok 57,5 kg (norgesrekord). I Rolling thunder (ny modell) hadde jeg 48,75 kg som beste løft (norgesrekord) og på Little Big Horn fikk jeg opp 50 kg (norgesrekord).

Underkjent grunnet gledesutbrudd

To ganger da jeg fikk underkjent første løftet pga. at jeg ble så glad for å klare løftet at jeg slapp vektene i golvet uten å følge dem på vei ned. Siste øvelsen var en medley der det var 12 ulike øvelser som skulle gjennomføres på kortest mulig tid. Jeg fikk 10 av 12 godkjent, og ble med det norgesmester. Plasserte meg på andreplass i overall-klassen.

Privat

Og jeg har store drømmer om framtida. Neste mål er Norges Sterkeste Kvinne under 63 kg i oktober. Mulig det dukker opp noe helt annet i mellomtida, men det vil tiden vise.

