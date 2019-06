Trio sikret ny Fløy-seier

SKIEN: Norsk Tipping hadde gjort Fløy til en av tidenes favoritter på bortebane med en odds på 1.04. Men det ble ingen enkel kamp for våre gutter av den grunn.

Trener Nikola Trajkovic og assistent Nils Petter Andersen var på forhånd opptatt av at kun hardt arbeid og konsentrasjon ville føre til seier, og sånn ble det. Fløygutta gikk offensivt og fikk uttelling allerede etter to minutter da Lasse Sigurdsen ekspederte Jone Bjerkreim Kleppas innlegg i mål.

Fakta: Kampfakta Storm-Fløy 1–3 (1–2) 3. divisjon avd. 3 Bratsberg Idrettsplass, Skien, 120 tilskuere 0–1: Lasse Sigurdsen (2) 0–2: Sebastian Fredriksen (16) 1–2: Joakim H. Løkken (32) 1–3: Johan Kvame Naglestad (67) Gult kort: Simen Myhra Danielsen og Tarjei Fiskum, Storm og Anders Hella og Johan Kvame Naglestad, Fløy. Fløy: Ante Knezovic, Isak Reinhardsen (Andre Richstad fra 30. min) Johan Kvame Naglestad, Matej Dekovic, Jone Bjerkreim Kleppa, Henrik Andersen, Tobias Henanger, Henrik Andre Dahlum (Magnus Ask Mikkelsen 83. min), Anders Hella (Erik Marcussen (88. min) Lasse Sigurdsen (Dardan Dreshaj (78. min) og Sebastian Fredriksen (Christoffer Myhre 74. min)

Klassescoring

Og gutta fortsatte kjøret mot Storm-buret. Gang på gang ble Storm brutt i oppspillsfasen, og to ganger kunne dette resultert i mål etter sjanser av Anders Hella og Johan Kvame Naglestad. Men etter 18 minutter tok Sebastian Fredriksen saken i egne hender da han snappet en ball på midten, og satte fart mellom to Storm-stoppere og satte ballen kontrollert i mål. Klassescoring.

Etter scoringen mistet Fløy det spillemessige overtaket. Isak Reinhardsen ble skadet etter en smell i hodet, og måtte ut fire/fem minutter seinere. Storm utnyttet ubalansen som oppsto, og var farlig frampå et par ganger før de reduserte etter om lag halvtimen da de spilte opp i bakrommet, og Storm-spilleren kunne kontrollert sette ballen i mål. Etter dette tok vertene over initiativet og like før pause måtte keeper Ante Knezovic vise sine kvaliteter da han på glimrende vis reddet skudd i fast grep fra Storm-spiss som er alene gjennom.

I pausen var det noe frustrerte Fløyspillere som først diskuterte seg imellom, før trener Nikola og Nils Petter kom inn i garderoben. Nikola formante spillerne om å ikke stresse, og forsøke å holde ballen mer i laget, samtidig som man er mer komprimerte og hissige i gjenvinningsfasen.

Kampens høydepunkt

Og som sagt så gjort. Andre omgang startet rolig uten de store sjansene til noen av lagene, men sakte, men sikkert overtok Fløy initiativet og lot ikke Storm slippe til. Midtveis i omgangen kom kampens høydepunkt. Johan Kvame Naglestad fikk en ball i beina etter hjørnespark. Han brukte både fysikk og teknikk da han vendte bort tre/fire Storm-forsvarere og satte ballen i mål utakbart for keeper.

Etter scoringen hadde Fløy god kontroll om hendelsene, og trykket på for en fjerde scoring, men lyktes ikke å skape de helt store sjansene.

På et hardt arbeidende Fløy-lag gikk spesielt Henrik Andre Dahlum foran med et godt eksempel. Johan Kvame Naglestad ble også sentral med scoring og bra stopperspill. Keeper Ante Knezovic var sentral med en god redning før pausen, og god coaching av forsvarsrekka. Sju innslupne mål på 11 kamper skal Ante definitivt ha sin del av æren for.

Neste kamp er hjemme mot Vardeneset førstkommende lørdag, Fløy topper tabellen i Norsk Tipping-ligaen med 29 poeng etter 11 kamper (ni seire og to uavgjort), seks poeng foran Viking 2 som har en kamp mindre spilt.