Fløys sjette strake seier

FLEKKERØY: Arkicon Arena på Flekkerøy er i ferd med å bli et fryktet fort i norsk fotball. Fløy under ledelse av trener Nikola Trajkovic har ikke avgitt poeng siden 13. mai, da de spilte 2–2 mot et sterkt Start 2-lag.

De har nå en rekke på imponerende sju strake hjemmeseiere, og har levert hele 20 scoringer foran Rægestimen og hjemmepublikummet på Arkicon Arena. Laget har fortsatt til gode å tape denne sesongen, og det er det ingen andre lag i de fire øverste divisjonene i Norge som kan skilte med denne sesongen.

Etter lørdagens seier over Madla, og MKs bortetap mot Staal er det nå blitt en luke til MK på hele 12 poeng. Men fortsatt er det 21 poeng å spille om de siste sju rundene. Og den serbiske treneren Trajkovic vil kreve 100 prosent innsats fra samtlige spillere til dommeren blåser av siste serierunde i slutten av oktober.

Fløy fikk en kjedelig start på kampen i dag da den hjemvendte sønn og kaptein Jørgen Richardsen måtte kaste inn håndkleet like før avspark grunnet skade. Anders Hella steppet inn i startelleveren og fikk vist seg godt fram fra sin høyrebackposisjon.

Fløy skapte mest fra første spark på ballen og var nære scoring da Lasse Sigurdsen traff innsiden av stolpen etter omtrent et kvarter. Første scoringen kom etter det var spilt 32 minutter, da hurtigtoget på venstrebacken Jone Bjerkreim Kleppa hadde tatt turen i angrep. Han klemte til fra 18 meter og ballen føyk i mål før keeper hadde rukket å løfte armene. Knallscoring fra rogalendingen og Fløy ledet 1–0.

Det resultatet sto seg til pause, selv om Fløy kunne ha ledet mer grunnet store sjanser foran Madla-målet. Etter 52 minutter ville Lasse Sigurdsen også være med på scoringslista, da han steg til værs og headet et perfekt innlegg fra Anders Hella i mål. 2–0 på tavlen og Rægestimen var i kjempeform.

Etter 70 minutter gjorde Trajkovic og assistent Andersen et kvadrupelbytte da Hella, Myhre, Richstad og Heggi måtte vike plass for Grundetjern, Dahlum, Karlsen og Henanger. Seinere kom også måltyven Ask Mikkelsen innpå for Sigurdsen, og var nære ved å score på sitt første touch på ballen. Men Madla-keeperen gjorde en feberredning og skal ha mye av takken fra Madla-fansen at det ikke ble flere baklengs.

Dagens Fløyspiller, kåret av sponsorlauget i Fløy «Klubb 22», ble gitt til Jone Bjerkreim Kleppa, som i tillegg til sin scoring imponerte med utallige sprinter og løp på sin venstreside, samt full kontroll på Madla sin høyrekant.