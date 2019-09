Våg-damene med barsk oppkjøring

KRISTIANSAND: Vi er i startgropa til en ny sesong og legger på denne tiden ned mange treningstimer for å være best mulig forberedt på en ny høst med viktige kamper. Lørdag braker det løs i 2. divisjon avdeling 2 med hjemmekamp mot Nærbø klokka 16 i Karusshallen.

Fjorårets vinnere av den nasjonale Bringserien (Våg J02) og klubbens damelag har slått seg sammen og vil denne sesongen delta i 2. divisjon, 3. divisjon og den nasjonale Lerøyserien. Nå i starten handler det om å bygge relasjoner, skape lagfølelse og spleise gruppa sammen til å kunne prestere som én enhet. For å være best mulig rustet ble vi tatt med på en teambuildingtur vi aldri vil glemme.

For å utfordre oss selv, utvikle samarbeidsvilje og skape samhold ble vi tatt med på DØGNET i regi av Lohne Friluft. En 24 timers tur i skogen fylt med en rekke utfordringer der vi alle var langt utenfor vår komfortsone. I løpet av turen var vi både høyt, lavt, vått og tørt. Dette til noens glede og andres fortvilelse. Vi klatret i fjell, gikk lange strekninger med tung last og ble utfordret både individuelt og som lag gjennom hele opplegget. Disse situasjonene kan vi ta stor lærdom av når vi kommer inn i viktige kamper den kommende sesongen. Evnen til å gi det lille ekstra når man er sliten, tenkte klart i uforutsette situasjoner, pushe grenser og samarbeide som et lag vil vi i stor grad ha nytte av på håndballbanen.

I forkant av turen hadde vi ingen forventninger om hva som ventet oss i løpet av disse 24 timene. Gjennom hele opplegget var hensikten å ta hver en utfordring og jobbe med egne holdninger og innstilling uansett hva som ventet oss. Den største prøvelsen av de alle var å holde motet opp gjennom den mange timer lange gåturen uten å vite hvor langt vi var på vei eller hva klokka var. Uansett om det ble mørkt, kaldt, vått eller slitsomt var det ikke et alternativ å gi opp. Selv om det var fristende da vi fikk vite at vi skulle ta på oss badetøyet og svømme over et vann langt oppe på heia. Med bålet i siktet på andre siden av vannet og månen klar på himmelen, var det bare å komme seg over og få på seg varmt tøy så fort som mulig. Da var det ekstra godt å sette seg i soveposen rundt bålet.

Disse unike erfaringene, lærdommen og mestringsfølelsen tar vi med oss videre som håndballspillere og som prestasjonsgruppe i sesongene framover. Etter et døgn i skogen var det deilig å endelig komme hjem til mobil, dusj og egen seng.

Gutta fra Lohne Friluft hadde laget et veldig bra opplegg og var fornøyd med innsatsen vår.

– DØGNET er krevende, både fysisk og mentalt. Jeg har sjeldent sett en så stor gruppe prestere så bra på både vilje til å løse oppgaver og til å ta vare på hverandre. Våg-damene imponerte meg, sier Asbjørn Lohne fra Lohne Friluft.

Våg-damene trenes i år som i fjor av Mark Hawkins. Kai Corrigan er assistenttrener og har også hovedansvaret for klubbens lag som håper å spille i Lerøyserien.

– I år blir en sesong der vi skal sy sammen to grupper og få dem til å prestere bra sammen. J02 hadde i fjor en fantastisk sesong og skal i år slås sammen med damelaget. Vi håper å ligge blant topp fem i 2. divisjon denne sesongen, men på sikt ønsker vi jobbe mot opprykk, sier Kai Corrigan og supplerer:

– Det er aldri enkelt å sette seg resultatmål som dette da det også kommer an på hva andre lag gjør. Men vi har tro på at vi har en sjeldent god og ung gruppe det er mulig å jobbe godt sammen med over tid. Så håper vi at vi kvalifiserer oss til Lerøyserien slik at mange kan få gode kamper å øve både i Lerøyserien og i 3. divisjon.