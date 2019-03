Tredjeplass til Auring/Aune i Latvia

Jens Kristian Riisøen og Amalie reiste fredag til Riga med store forventninger. Mirada Cup er en liten internasjonal konkurranse, men med stor deltakelse fra de latviske parene og fra nabolandene. Det var med mange junior- og ungdomspar fra Estland, Litauen, Finland og Russland foruten det norske paret.

Lørdag ettermiddag danset de ungdom latin og det var med 24 par med i første runden (kvartfinale). I semifinalen var det med 12 dansepar som kjempet om de seks plassene til finalen. Gleden var stor da de så de var videre til finalen.

Før hver danserunde er det mye som skal gjøres klart, hår og makeup må være perfekt, oppvarming og finpussing på trinnene. Det meste sitter i hodet, og man må også danse bedre enn i de tidligere rundene for å overbevise dommere hvem som skal få marks.

Jens Kristian og Amalie var superklare for finalen, og danset gjennom alle fem dansene med mye energi og glede. Det var stor stemning og veldig bra atmosfære i hallen. Så da siste dansen jive var ferdig, var spenningen stor før premieutdelingen.

Jens Kristian og Amalie fikk en flott 3. plass og er veldig fornøyd med resultatet.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Søndag var det standarddansene som sto på programmet, og paret var klar og hadde hatt en god oppvarming før de skulle ut på parketten. Dessverre ble de plassert rett utenfor semifinaleplassen, og endte på en 13. plass. Skuffet selvfølgelig, for de ønsket jo å danse finale. Men sånn er det, det går opp og det går ned.

Mandag før paret skulle reise hjem til Lillestrøm, ble det også tid til noen timer med en fantastisk standard-trener, Raimond Pisevs. Han har trent mange av de beste latviske dansere.

Ane Omdal Aune

Jens Kristian og Amalie er fornøyd med helgas resultater, og danseparet er klar for å trene enda hardere. Om to uker er det nasjonal rankingkonkurranse i Lillestrøm. To uker seinere deltar paret for første gang sammen i et europamesterskap i latin, 20. april i Chisinau/Moldova, noe de gleder seg veldig til.