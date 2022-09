André Rosmer Richstad scoret seiersmålet for Fløy i søndagens 1-0-seier over Notodden.

KRISTIANSAND: Det ble aldri noen god kamp på Cemo Arena denne ettermiddagen. I varmt sommervær var det et Notodden-lag som kjemper for eksistensen som hadde spillemessig overtak og de største sjansene i første omgang. Men en meget god Ante Knezovic holdt Fløy inne i kampen med redninger av høy klasse. Det var et lettet Fløy-lag som gikk til pause.

I 2. omgang virket det som om lufta sakte, men sikkert gikk ut av Notodden samtidig som Fløy-gutta fikk forløst mer energi i spillet sitt med kombinasjon av ballbesittende spill og spill i bakrom. Det ble imidlertid lite med sjanser før innbytter André Rosmer Richstad fire minutter før full tid curlet ballen ned i hjørnet fra 17-18 meter. En fin prestasjon. Etter scoringen kontrollerte Fløy omgangen ut.

Klubb 22 kåret Ante Knezovic til dagens Fløyspiller, fullt fortjent. Ellers var Arent-Emil Hauge og Emil Grønn Pedersen et hakk foran de andre. Trener Johannes Tor Hardarson var meget fornøyd etter kampen.

– Vi møtte et godt Notodden-lag som spilte for fornyet kontrakt og det å vinne 1-0 i slike kamper slår det meste.

Han sier videre at han er stolt av laget som viser en voksen innstilling og står på til siste slutt.

Etter denne kampen ligger Fløy seks poeng bak lederlaget Moss, mens avstanden opp til Arendal på kvalikplass er to poeng. Egersund ligger på tredjeplass ett poeng foran Fløy. Og allerede lørdag er det klart for en skikkelig godbit da Fløy skal til Hisøybanen (Arendal utbedrer kunstgresset på Norac) og spille mot Arendal. Arendal tapte for øvrig 5-0 borte Strømmen i dag.