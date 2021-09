Tidligere Ipswich-spiller til Fløy

KRISTIANSAND: Viral kommer opprinnelig fra Paris, og spilte i Montfermeil frem til Ipswich signerte ham som 16-åring. Han spilte tre sesonger for «the tractor boys» før turen nå har gått videre til Norge og Flekkerøy.

– Jeg er en teknisk spiller som er god på små flater, og jeg vil bruke mine ferdigheter til å forhåpentligvis hjelpe Fløy til å score flere mål i kampene som kommer. Jeg vil gjerne være med å bidra til at Fløy holder seg i divisjonen, sier Viral i en kommentar.

Kommer inn med x-faktor

A-lagets trener Vebjørn Urdal beskriver Viral som en spillertype med x-faktor, som kan komme godt med i kampene som kommer utover høsten. Han legger til at unggutten har stort potensial og at han er hentet inn for å bidra både offensivt og defensivt.

Lite kjennskap til Norge

Allan har aldri vært i Norge før, og det har vært en helt ny opplevelse for han å komme til Flekkerøy.

– Jeg fikk høre at Flekkerøy var en flott øy langt sør i Norge, og plassen har stått til forventningene. Jeg trives hittil godt og er veldig glad for å være her, sier franskmannen.

Han er spilleklar til søndagens hjemmekamp mot Notodden, med kampstart klokka 16 på Arkicon Arena.