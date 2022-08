I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

UTØVERBLOGG: Nok en løpshelg er nå over og vi har kommet oss hjem fra Verdal Motorsenter. Denne helga kjørte jeg fjerde NM-runde i rallycross.

Løpet gikk over to dager og vi kjørte fire omganger, pluss finale. Jeg hadde stang ut i de innledende omgangene, som resulterte i lite poeng inn i NM-sammendraget.

To punkteringer

Første omgang startet med punktering ut starten. Jeg kom heldigvis til mål og kjørte inn til femtetid. I andre omgang kom regnværet som jeg stortrives i. Jeg dro fra i starten og kjørte inn til bestetid. I tredje omgang lå jeg an til heatseier, men på siste runde fikk jeg nok en punktering, som resulterte i en ny femtetid.

I fjerde omgang fusket bilen gjennom hele omgangen. Bilen gikk bare dårligere og dårligere, men jeg kom meg over målstreken. Feilen ble heldigvis funnet før finalen. Det var skum fra bensintanken som hadde løsnet. Dette satte seg i filter og pumpe som resulterte i fusking.

Det føltes godt å vinne NM-rundet i Verdal etter mye stang ut under de innledende rundene. Her er jeg avbildet med min fetter Johannes Rafoss. Foto: Privat

Vant A-finalen

Etter noen trøblete innledende omganger hadde jeg fjerde spor i A-finalen. Jeg kom ut som nummer tre i starten, men gikk på inderen mellom første og andre sving. Dette resulterte i ledelse fram til mål.

Nok en seier i fjerde NM-runde, som smakte godt etter mye stang ut.

Jeg må gi en stor takk til de som er med og støtter meg på denne reisen. Jeg har et fantastisk team som er med og står på for at jeg skal få kjøre.

Mekanikere, venner, bekjente og familie. En stor takk skal også rettes til mine fantastiske samarbeidspartnere, som er med og bidrar for at jeg skal ha muligheten til å holde på med det jeg liker aller best, nemlig motorsporten og det fantastiske miljøet rundt.