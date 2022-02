ARENDAL: Randesund startet kampen best og ledet med 2-3 mål, men det jevnet seg etter hvert ut og til pause stod det 13-13. Bortelaget fra Kristiansand fikk en meget god start på 2. omgang og halvveis ledet de 19-26. Men som i forrige oppgjør hadde Grane en sluttspurt på lager og med åtte minutter igjen sto det 24-26.

Deretter hadde Elisabeth Rosenvold noen matchavgjørende redninger og Randesund fikk så de scoringene de trengte for å vinne kontrollert. I forrige kamp mot Grane var det målvakt Ida Gabrielsen som var Randesunds beste spiller og var en meget viktig grunn til at det ble seier. Denne gang var hun ute med korona, men ta tok Elisabeth Rosenvold ansvar og ble fortjent kåret til lagets beste spiller.

Trener Kjetil Tveit fremhever i tillegg lagets moral i denne matchen:

– Jentene kriget og sloss og de sto opp for hverandre. Målene var bra fordelt på de som spilte og da er vi vanskelig å ta ut. Det svingte i prestasjonene, men på holdning og innsats leverte jentene 110 prosent. På slutten var de helt tomme for krefter, men de gravde dypt ned i kjelleren og klarte å mobilisere nok til å dra seieren i land.

Randesund har hatt en vanskelig sesong. Ikke uventet etter at nesten hele laget forsvant etter forrige sesong og de måtte bygge opp et nytt lag. I tillegg til at de har hatt en tynn tropp, har de vært rammet av både skader og sykdom. Det må man regne med i løpet av en sesong. Men når man i utgangspunktet er så få spillere, rammer det ekstra hardt. Laget ligger fortsatt nest sist i 1. divisjon (foran Grane Arendal), har tre poeng opp til sikker plass, og er innstilt på å krige og sloss videre for sin eksistens i divisjonen. Kommende seriekamp er hjemme torsdag 10. mars mot Charlottenlund.

Anna Lunke Norum scoret to mål mot Grane Arendal. Foto: Frank Fosse

Randesunds Anna Lunke Norum ble nylig tatt ut til sin første samling for 02-landslaget. Hun er en spennende kantspiller som har vært litt plaget av sykdom og skader, men som har et meget høyt toppnivå. Hun trenger å få kontinuitet i treningsarbeidet, slik at hun blir mer stabil i prestasjonene. Potensialet er stort!