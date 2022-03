TØNSBERG: Pokaler, laurbærkranser og store premiesummer har tilfalt Øystein Tjomslands hesteeiere de siste 10 årene. Fremgangene har også gitt liv til interesse for næringslivsledere som har funnet sitt pusterom og energipåfyll i travsporten.

En av disse er den trønderske eiendomsmillionæren Nils Munkhaugen, som står bak den familieeide Heimdal Gruppen AS. Konsernet omsatte for nærmere 130 millioner kroner i 2020. Munkhaugen har de senere årene valgt å satse stort innen travsporten, og med Tjomslands fremganger meldte interessen fra den trønderske gründeren seg. Munkhaugen har i dag et tosifret antall hester på stallen til den sørlandske stortreneren, og under fjoråret kunne de sammen feire triumfer i både Kriteriet og Derby.

Fredag kveld årsdebuterte Munkhaugen-eide M.H. Daddy’s Cash på Jarlsberg Travbane, og etterlot inntrykket av at Munkhaugen går en ny stor sesong i møte som hesteeier hos Team Tjomsland. Kusk Tom Erik Solberg ga hesten marsjordre nedover den siste langsiden, og via en mektig langspurt satte den fem år gamle vallaken konkurrentene sjakk matt. Vinnertiden ble 1.16,2a/2100 meter, noe som var en tangering av hestens personlige rekord.