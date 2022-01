Det har en god stund vært et ønske fra trener Stefán Gíslason om å få med en trener til i sitt team. I helgen takket endelig Arne Christian Ringsbu (eller AC som han liker å bli omtalt som) ja til og være en del av trenerteamet i årets sesong. Mandag deltok han på sin første A-lagstrening.

Trener Gíslason sier at han er strålende fornøyd med å få en kapasitet som AC med i sitt team. Han sier også at støtteapparatet som var med i fjor fortsatt er med denne sesongen, som selvsagt også er veldig gledelig.

AC er nok allerede et kjent fjes for mange i Søgne. Han har vært i klubben ett år som trener på Repstad-akademiet, samtidig som han siste halvdel av fjorårssesongen var med som trenerutvikler. Disse rollene skal han ha videre denne sesongen, men målet innen ferien i år er at klubben får inn en erstatter for AC til Repstad-akademiet. Det er allerede gode kandidater på blokka.

AC har en lang fartstid som trener, han begynte sin gjerning på Østlandet allerede som 19-åring. Etter hvert flyttet han ned til Sørlandet, hvor han fortsatte som trener. Han har vært trener og hatt ulike roller i Just IL, samt i Donn.