Vi hadde kjent på det under hele turneringen. Vår mann Casper. Roland-Garros. Også kjent som French Open. Vår mann Casper. Helt der oppe. Kunne han gjøre det? Nå en finale?

I sporten som vi elsker, som vi spiller så mange timer i uken som vi bare kan? Vår mann Casper Ruud fra lille Norge. I sporten som innehar 4. plass på listen over verdens største publikumsidretter, kun slått av fotball, cricket og hockey.

Det var en spent gjeng som fredag 3. juni samlet seg i Kristiansand Tennisklubbs klubbhus på Lund for å se Casper spille sin første semifinale i en Grand Slam turnering. Det var ingen liten kar som stod på andre siden av nettet. Kroaten Marin Cilic måler 1,98 på strømpelesten og har en fryktet serve. Etter tapt 1. sett kom endelig Casper Ruud ut av startblokken med alle sine 183 cm, han satte flere serve-ess enn Cilic , flere rene vinnere og levnet ingen tvil om at han skulle spille finale mot sin mentor og sitt store idol , Raphael Nadal! Sånt blir det god stemning av i et tennis-klubbhus.

Søndag samlet vi oss igjen. Til finale. Perfekt oppladning med vårt eget kvinnelag som var i ilden i lagkamp mot et tilreisende Bryne-lag. Med tennis i verdenstoppen direkte på tv og lokal tennis rett utenfor vinduet på våre egne utebaner, var det god stemning og godt håp om tette og gode oppgjør, både på Lund og i Paris. Litt ulike rammer, men målet er uansett det samme hvilket nivå det spilles på. Få ballen flere ganger over nettet enn motstanderen. Og innenfor de hvite linjene. Game – set – match.

Våre damer henger med. To kamper spilt. Stillingen er 1-1. Casper henger i stroppene. Den spanske oksen er stor og sterk. Raphael Nadal er allerede en legende, kanskje er han GOAT. Casper spiller opp mot sitt beste, men ballen fortsetter å komme tilbake. Våre damer begynner å slite litt. To kamper tapt nå, ledelse i den tredje kampen. Er det håp? Casper slår tilbake i 2. sett, bryter Nadal sin serve. Casper leder 3-1 i andre sett. På vår bane 6 vinner Linda sin kamp. Kan vi klare uavgjort? Kan Casper vinne 2. sett?

Så endte det med tap både på Lund og i Paris, men FOR en bragd det er! Å spille seg til en finale i French Open. Og våre damer gav alt de hadde på hjemmebane, men det holdt ikke denne dagen, men debutanten vår vant sin kamp. En bragd det og!

Ja, så vet vi at Casper Ruud er fra Snarøya og at han strengt tatt ikke er vår, men så er han det litt likevel. Han viser frem vår sport på aller beste måte, både på og utenfor banen. Han er en fantastisk ambassadør for en utrolig flott idrett. Vi håper Caspers prestasjoner vil inspirere flere til å ville prøve tennis.

De aller fleste av oss vil aldri ende opp i en Grand Slam-finale. Undertegnede startet karrieren i en alder av 39, så det toget er gått. Men det jeg har fått i tennismiljøet av venner, gode opplevelser, personlig utvikling og ikke minst god trening, er ubetalelig. Er du litt yngre enn meg, arrangerer vi sommercamp på Lund for barn og ungdom i alderen 7-15 år. Sjekk gjerne ut vår hjemmeside www.ktk.no for mer informasjon om blant annet sommercamp og nybegynnerkurs.

Tusen takk, Casper Ruud, for en helt enestående prestasjon i en stor idrett. Vi gleder oss til å følge deg videre!