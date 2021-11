Lørdag ble det 21-38-tap for Nærbø, mens det søndag ble søndag ble 21-29-tap for Stavanger Idrettsforening.

I lørdagens kamp mot et heltent Nærbø-lag var KRS-gutta aldri i nærheten av noe, mens gutta i perioder bød topplaget Stavanger IF på god motstand i søndagens kamp.

Fellesnevneren for begge kamper var at spillet var preget av mange tekniske feil i oppjaget tempo. Man fikk sjelden satt forsvaret og dermed rant målene inn i perioder. Noe av forklaringen er nok at laget er forholdsvis nykomponert, og preget av en stor tropp med for få kamper til at alle får tilstrekkelig kamptrening.

Men det er bare å se fremover med mange spillere som innehar meget gode spissferdigheter som det bare gjelder å samspilt.

Vegard Kleggetveit kan være mest fornøyd med innsatsen i helgens kamper, og ble lagets toppscorer med ti mål til sammen.

Ellers all grunn til å gratulere AK-28-Gimletroll med hjemmeseire i regionserien mot Bogafjell og Ålgård.

KRS-troppen i kampene besto av: 1 Thomas Thomassen

2 Pelle Justnæs

3 Jesper Turnbull Stoveland

4 Martin Nguyen Mai

5 Jacob Cotta Schønberg

6 William Lindevik

7 Kristian Dollis Vik

8 William Edvardsen

12 Martin Brøten

16 Kasper Lindebø Myrstøl

21 Thomas Grastveit

26 Even Støle

31 Vegard Kleggetveit

45 Arne Andås

79 Finn Eirik Dalehefte Baak