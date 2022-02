LILLESTRØM: Kantspilleren fra Arendal. som ble norgesmester med Viking i 2019, kommer fra den russiske toppserieklubben Ural Jekaterinburg. Ibrahimaj har skrevet under på en kontrakt med LSK ut 2024 og skal spille i draktnummer 20.

– Jeg var på treningsleir da jeg fikk vite om interessen fra Lillestrøm. Det var veldig spennende for min del. Etter den første praten med klubben, ble interessen bare styrket. Jeg er glad for å være her, sier Ibrahimaj.

– Holder godt eliteserienivå

Klubbens sportssjef Simon Mesfin sier følgende:

– Ylldren er en veldig fin spiller å få inn til i klubben. Han har tidligere vist at han holder godt eliteserienivå, og vi tok kontakt da vi fikk vite at han ville hjem fra Russland. Han viser en stor sult for å komme ordentlig i gang igjen, og vi håper at han skal bli en viktig bidragsyter for LSK i årene som kommer.

– Jeg er glad for at jeg har fått med meg opplevelsen og erfaringen i Russland, selv om oppholdet der ikke ble helt som forventet. Nå ser jeg fremover og fokuserer på Lillestrøm. sier Ibrahimaj.

Landskamper

Han debuterte i ung alder for barndomsklubben Arendal før han ble hentet til Mjøndalen og solgt til Viking kort tid etterpå. 26-åringen ble født på julaften i 1995, like etter at foreldrene hadde ankommet Norge etter å ha flyktet fra krigen i Kosovo.

Den offensive spilleren, som også har vært innom landslaget til Kosovo, kan bekle flere roller, men er først og fremst hentet som kantspiller.

– Jeg har jo spilt på Åråsen før, og jeg gleder meg veldig til å ha supporterne her i ryggen, sier han.

– Ylldren er en morsom og underholdende spiller å se på. Han gir mye av seg selv, og har evnen til å skape ubalanse hos motstanderen – samtidig som han gjør grovjobben uten ball og i press-spillet. Han vil tilføre oss bra med kompetanse, sier Simon Mesfin.

Hadde konkurranse

Han er svært fornøyd med at LSK vant kampen om kantspillerens signatur.

– Flere klubber har vært på banen, så vi er veldig glade for at han valgte å spille for oss. Det er en veldig motivert spiller som kommer hit for å styrke oss. Han kan bekle flere av de offensive posisjonene, men er i utgangspunktet kantspiller. Han er sterk i mellomrommet og med en god evne til å produsere målpoeng.

Denne artikkelen ble først publisert på LSKs hjemmeside.