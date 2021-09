Tjomsland etter Kriterie-sølvet: – I morgen tar vi gull! 

OSLO: Over to dager skal landets beste 3- og 4-åringer setter hverandre stevne i Kriterie- og Derby-finalene på Bjerke travbane i Oslo. Øystein Tjomsland innledet helgen med andre- og tredjeplass i finalene for hoppene og totalt 890 000 kroner innkjørt til sine hesteeiere.

– Små marginer

-Jeg er veldig godt fornøyd med resultatene, det er små marginer som avgjør disse dagene. Det mest gledelige er at stallhestene leverer på et så jevnt nivå som de gjør. Vi hadde ikke de største forhåndsfavorittene i dag, i morgen går vi for gull med hingstene våre!, sier en offensiv Tjomsland vel vitende om at Tangen Bork og Tangen Minto blir svært manges favoritter i finaleløpene søndag.

– 20 meter bedre

Og at travsporten handler om marginer fikk vi et godt eksempel på før finalen av Hoppederby for de fire år gamle hoppene. Tjomslands svært kapable Malifika tilhørte på forhånd outsiderkategorien i løpet, men regnet som øste ned over hovedstadsbanen utover ettermiddagen skapte utfordringer for den sørlandske topptreneren. Malifika har travet sine beste løp uten sko på beina, men da regnet gjorde baneunderlaget hardt og krevende måtte Tjomsland sette sko på beina til årgangstoppen.

– Det gjør at steglengden til hesten blir litt kortere og at noe av kapasiteten går tapt. Jeg vil anslå at hun er rundt 20 meter bedre når hun får konkurrere uten sko, forteller Tjomsland etter løpet.

Strålende stalleveranse

Malifika ble til slutt nummer fem, nettopp 20 meter bak vinnerhesten i løpet. Tjomslands andre hester leverte også sterke resultater; Møller Jenta tok bronsen i Hoppederby etter en strålende avslutning, mens Tekno Jerva (annenplass) og Nordsjø Anna (tredjeplass) bekledde pallplassene i Hoppekriteriet.