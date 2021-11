MANDAL: Lørdag 6. november kunne Mandals Turnforening endelig ta imot gymnaster for mesterskap igjen. Det kom deltagere fra Tvedestrand TIF, Grimstad TIF og Kristiansands TF til Mandal for å konkurrere sammen med mandalittene. Vi er ikke helt sikre på når, men det er et par tiår siden sist det var et stort nok miljø i agderkretsen til å avholde konkurranse i rytmisk gymnastikk.

I tillegg til selve konkurransen fikk klubbene delta med minirekrutter i oppvisning. Totalt var det 28 jenter som stilte i individuelle klasser, to duo/trio-tropper og 15 med på oppvisning. I junior nasjonal klasse var det ekstra gøy å se hele 15 jenter på teppet.

Foto: Charlotte Saanum Jakobsen

Og for et herlig publikum! Det var høy applausfrekvens til tross for lite trening som RG-publikummer i kretsen. Et hundretalls foreldre og familie hadde møtt opp som publikum for å overvære den historiske begivenheten, og skape en varm og god ramme for gymnastene.

Dommerne fikk noe å bryne seg på, både fordi kretsen har få dommere og det viste seg vanskelig å lokke dommere utenfor kretsen til Mandal denne dagen, men også fordi tre av de fire dommerne fikk sin dommergrad rett før pandemien slo til for halvannet år siden. Dermed satt de i sin aller første konkurranse og dømte. De gjorde en strålende jobb og er superviktige for at kretsen i det hele tatt kan få kjørt konkurranse. Tusen takk for at dere stiller opp!

Foto: Charlotte Saanum Jakobsen

Rytmisk gymnastikk er en turngren hvor det konkurreres i fem apparater: Frittstående, ring, ball, kølle og vimpel. Dette er en gren som krever stor grad av styrke, rytmikk, koreografiforståelse og bevegelighet. Grenen har vært en OL-gren i veldig mange år, og har nå fått et skikkelig løft i Norge.

Foto: Charlotte Saanum

Kretsen har nå fått sju ferske sørlandsmestere:

Linde Skrettingland, Tvedestrand TIF i rekrutt internasjonal klasse nivå 1.

Eva Levine Fagervik, Tvedestrand TIF i rekrutt nasjonal klasse 11 år.

Lisa Eldor, Kristiansands TF i rekrutt nasjonal klasse 12 år.

Marte Olsen, Tvedestrand TIF i junior nasjonal klasse.

Marthe Brochmann, Tvedestrands TIF i senior nasjonal klasse.

Hoven/Wessman/Wierød, Kristiansands TF i junior nasjonal duo/trio.

Rølland/Romsaas, Mandals TF i miks nasjonal duo/trio.

Som arrangør er vi i Mandals Turnforening glad for at det ble et så fint arrangement, og det så ut til at gymnaster, trenere og publikum fant seg godt til rette i hallene våre. Vi har lange tradisjoner som arrangør i ulike turngrener, men dette var altså første rytmisk gymnastikk-konkurranse på svært mange år. At vi nå arrangerer konkurranser igjen, kommer også som et naturlig resultat av vår store investering i Turnapparater under koronapandemien.

Foto: Charlotte Saanum Jakobsen

Vi takker for særdeles god hjelp fra Maria Heidenberg Lund og Siv Kleiberg, som teknisk arrangørstøtte. Det har vært helt fantastiske og motiverende å få jobbe med dere. Vi gleder oss til neste gang.

Se resultater her

Foto: Charlotte Saanum Jakobsen

Foto: Charlotte Saanum Jakobsen

Foto: Charlotte Saanum

Foto: Charlotte Saanum Jakobsen

Foto: Charlotte Saanum Jakobsen