Etter å ha blitt nummer to i fjor var det deilig å gå til topps i NM i år.

UTØVERBLOGG: Min interesse for breaking startet på barneskolen. Det var en klassekamerat som drev med dette, og jeg synes det så sykt fett ut da han viste litt for oss andre. Etter å ha sett ham breake fikk jeg også lyst til å prøve. Jeg hadde prøvd mange andre aktiviteter som ikke falt helt i smak, og at jeg begynte med breaking, er nok ett av de beste valgene jeg har gjort.

Ei uke før NM konkurrerte jeg i konkurransen Break Mission i Birmingham, England. Her kan du se en video av det, filmet av Nito Rihal.

Nå trener jeg stort sett minst fem dager i uka, med en blanding av dansetrening, styrke og utholdenhetstrening. For en drøy uke siden vant jeg NM-gull i bgirl-kategorien og det var sykt gøy. I fjor kom jeg på andreplass, så det var deilig å gå helt til topps denne gang. Veien videre vil bestå av mer trening og battler, både i Norge og utlandet, for å bli en så god breakdancer som jeg klarer.