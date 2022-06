– Kragerø er en skikkelig håndballby med lange tradisjoner. Forespørselen fra Fredrik (Brubakken, som for øvrig er gammel landslagsmålvakt) og Kragerø kom brått på, men da jeg hadde fått tenkt litt hoppet jeg i det. Jeg har tross alt hatt mer eller mindre pause fra håndballen i et år, sier Eirik Heia Pedersen.

Klubben rykket ned til 3. divisjon sist sesong. På sikt er målet å spille seg opp i 1. divisjon.

Mange toppspillere

Kragerø var i en årrekke fast innslag på toppnivå i norsk herrehåndball. Spillere som nevnte Fredrik Brubakken, Simen Muffetangen, Lars Erik Bjørnsen, Stig Gurrich, Brede Pedersen og Boye Pedersen er blant de mange toppspillerne som byen har fostret opp.

I nyere tid kjenner alle som har følger ØIF Arendal Kristoffer Haugen Pedersen. Han har vært i ØIF Arendal i to omganger. Spoler vi tilbake til slutten av 90-tallet hentet Øyestad IF Kragerøs daværende suksesstrener Radoslav Mutic til Arendal. Nevnte Lars Erik Bjørnsen og Brede Pedersen har også hatt sine kamper for ØIF Arendal. Det er kun noen få av koblingene mellom de to sørlandsklubbene opp gjennom historien. Nå går Eirik Heia Pedersen motsatt vei.

I håndballfamilien ble det i mange år snakket om det naturstridige ved at sørlandsbyen holdt seg toppnivå sesong etter sesong, men etter årtusenskiftet gikk det stille og rolig nedover for den tradisjonsrikeklubben på seniornivå. 2021/2022-sesongen ble avsluttet med nedrykk til 3. divisjon. For en håndballby som Kragerø er ikke det noe å være bekjent av. Heia Pedersen lover harde økter framover for å snu optimismen og selvrespekten i Kragerøhallen.

– Klubben har et bra G16-lag og det er mye kompetanse i veggene i Kragerøhallen. Hvis man ikke satser nå, kan man nesten legge ned seniorlaget. Det hadde ikke klubben særlig lyst til å gjøre. Juniorene representerer en god treningskultur som jeg har fulgt gjennom hele juni måned. Kanskje kommer det også noen nye spillere etter sommeren. Jeg har god tro på at vi rykker opp, men det skal skje ved hjelp av godt trente spillere som løper mye og spiller rask håndball. Klubbens mål er å komme seg opp i 1. divisjon igjen og da må vi legge et godt grunnlag framover. Det er hardt arbeid som må til, sier Heia Pedersen.

Seriøst

Og er det noen som vet hva som kreves for å ta steg på håndballstigen, så er det Heia Pedersen. Han gikk gradene sammen med ØIF Arendal fra 2. divisjon til eliteserien i norsk håndball. Hardt og målrettet arbeid lå bak. – Jeg pendler ikke til Kragerø nesten hver kveld i uka for å se unggutter spille fotball og spille litt håndball etterpå. Vi skal gjøre en solid jobb på trening, men det er også spillerne klare for. Jeg liker det jeg ser så langt, sier den ferske treneren om oppkjøringen som tok til i begynnelsen av juni.

ØIF Arendal-legenden jobber som kjent turnus med jobb i Hammerfest. Når 32-åringen er på jobb vil høyst sannsynlig Kragerøs klubblegender Stig Gurrich og Sveinug Nilsen lede treningene. Ifølge Heia Pedersen legges det opp til at kampene passer turnusplanen hans.

– De har mer trenererfaring enn meg og har gjort en god jobb med talentene i Kragerø i mange år. Begge har spilt på høyt nivå og har solid erfaring. De vet hva det går i. Derfor bruker jeg ikke mye tid på å bekymre meg for hvordan de leder treningene når jeg er i nord. Det er ikke alle detaljer som er på plass, men det går seg til, mener han.

Prøvesesong

Heia Pedersen måtte først ha familieråd før han takket ja til sin første trenerjobb etter at han la opp.

– Nå blir først en prøvesesong for å se om familielivet, jobben og pendlingen til Kragerø går opp for alle parter. Om alle parter er fornøyd etter sesongen, skal man ikke se bort fra at det kan bli flere sesonger. Jeg er spent på trenergjerningen og har en del tanker jeg vil forsøke å bringe videre. Da er et ungt lag med mange talenter fint, sier han videre.

Skal vi tro Heia Pedersen er opprykk fra 3. divisjon på første forsøk den krystallklare ambisjonen.

– Mange av spillerne kan fint ta steget opp på 1.-divisjonsnivå om legger ned den tiden og innsatsen som kreves. Det er et bra miljø her borte, gjentar han.

Gamle Telemark var for rundt 30 år siden – i perioden da Heia Pedersen ble født – norsk topphåndballs sentrum sammen med Vestfold. Kragerø var som nevnt fast innslag på toppnivå og på det meste var Heia Pedersens nye klubb, Urædd (Porsgrunn), Herkules (Skiens-klubben Kenny Ekman har trent sist sesong) og Skiens Ball i eliteserien i en og samme sesong. Herkules og Urædd er i dag i 2. divisjon, mens Kragerø som kjent rykket ned. Skiens Ball hadde et samarbeidslag med Herkules i laveste divisjon sist sesong.

– Og alle med hjerte for Kragerø-håndballen får se et aldri så lite comeback?

– Ja, jeg skal være spillende trener. Samtidig tror og håper jeg at stallen blir god nok, slik at jeg ikke tar spilletid fra fremadstormende talenter, men det er alltid godt å få løpt litt, sier han.