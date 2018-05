Tintin gjorde det umulige mulig

EIDSBERG: Willy Salvesen både eier og trener fem år gamle Tintin. Tirsdag tok byggmesteren fra Grimstad med seg den seiersvante vallaken til Mysen for å ta fatt på en nær sagt umulig oppgave. Tintin fikk spor 12 bak startbilen, noe som betyr at han startet lengst ut i andre rekke da starten gikk. Normalt skal dette være en nærmest håpløs posisjon å vinne fra i et jevnt felt, men Tintin satte like godt i tet på et tidlig tidspunkt!

Fra den posisjonen kontrollerte den flotte 5-åringen begivenhetene, og vant enkelt sammen med landschampion Eirik Høitomt. Vinnertiden ble 1.30,1a/2140 meter, og seieren var Tintins syvende triumf i det 13. forsøket så langt i karrieren.

