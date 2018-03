Oddersjaa-løpere imponerte i junior-NM og Brokke Minitour

Tuva Lislevand leverte nok en gang gode resultater i kamp mot Norges beste skiløpere under junior-NM i Steinkjer denne helgen. Lørdag ble hun nr. 26 i sin årsklasse på 5 km skøyting. Hun var godt fornøyd med dette rennet hvor hun tok sine første norgescup-poeng i skøyting. Kristine Amundsen, Martin Mollestad og Ole Gunnar Lund Jensen deltok også under junior-NM, og leverte gode løp.

Dette innlegget ble først publisert på Oddersjaas hjemmeside

Oddersjaa hadde fire løpere til start under Brokke Minitour. Lørdag ble det gått klassisk for de yngste, mens løperne over 13 år gikk fellesstart med skibytte. 10 år gamle Filippa Kjelleberg Netland var først ut av våre løpere. Hun gledet seg til å komme i gang, og smilte bredt da hun kom fornøyd i mål etter sitt renn.

Markus Kittelsen, Linne Ausland og Camilla Kjelleberg Netland konkurrerte i fellesstart med skibytte. Dette var første gang de forsøkte seg på denne konkurranseformen, de var naturligvis spente på hvordan skibyttet ville gå. Dette gikk veldig bra, alle viste god innsats og likte konkurranseformen veldig godt!

Søndag var det klart for slalåmbakken opp! Denne distansen er for tøffinger. Filippa var strålende fornøyd med egen innsats, selv om de siste meterne opp bakken til målstreken var skikkelig tunge. For løperne over 13 år var det fellesstart. De gikk først ei rundsløyfe, før de tok til på selve "monsterbakken". Alle tre kjempet tappert mot melkesyra i beina, og kunne være godt fornøyd med egen innsats da de passerte målstreken på toppen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

De tre første over målstreken i gutte- og jenteklassen fikk utdelt et stipend fra Valle Sparebank. Linne var nummer to av alle jentene, og kunne fornøyd ta med seg stipend hjem.

Det har vært en god helg for Oddersjaa-løpere. Vi gleder oss til rennene som kommer utover våren!

For fullstendige resultatlister til Junior NM og Brokke Minitour:

Resultater Junior NM

Resultater Brokke Minitour