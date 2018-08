Fin start for Sørlandet Petit Prix

KRISTIANSAND: Mer enn 150 barn- og ungdom fra sykkel-Norge besøker Sørlandet denne helgen. Rittet som er for aldersgruppen 6-16 år har høyeste nasjonale kategori, og i alle klasser har vi utøvere som har hevdet seg i Europa i løpet av denne sesongen. Rittet arrangeres av Kristiansand CK og Grimstad SK, og ledes av en superførnøyd Andreas Nordal, som sier "dette er idrettsglede i verdensklasse!".

Arrangementet får mye skryt av de tilreisende, og arrangørstab, dommere og frivillige har lagt ned en formidabel innsats for å legge til rette for retteferdige og god prestasjoner. Og med kjørebanen på Skandinavisk Trafikksenter i Sørlandsparken som arena, har sikkerhet og løyper vært helt ypperlige.

Kristiansand cykleklubb(KCK) har et aktivt og økende ungdomsmiljø, hvor det aller viktigste er å skape mestring og et godt miljø, og hvor ikke gleden måles i resultater, men i fremgang og utvikling. Klubbens ryttere har vist stor treningsiver i sommer, og derfor har de fleste også tatt steg i forhold til konkurrenter som holder et høyt internasjonalt nivå.

I klassene jenter 6-16 år har KCK hatt følgende utøvere til start: Mali Nordal, Pia Stiansen, Emilia Nordal og Tuva Eileen Settemsli-Jamtveit. Og i gutteklassene 6-16 år: Vetle Slemdahl, Jonas Urdal Vetrhus, Petter Emil Fredriksen, Sander Knaben, Jesper Stiansen, Mads Langeland, Espen Jensen og Tobias Uglem Ask.

