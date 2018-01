Etterlengtet KIF-seier

HAUGESUND: - Det var en utrolig viktig seier for oss, stråler en fornøyd Erlend Årstein Hansen, KIFs toppscorer med seks mål mot Haugaland søndag.

Etter at resultatene har uteblitt så langt i sesongen og med nedrykksspøkelset hengende over seg, ble det forrige uke gjort kjent at KIFs hovedtrener Tihomir Baltić er fritatt for treneransvar resten av sesongen. Treninger og lagledelse vil fremover ivaretas av Preben Nilsen (tidligere KIF-spiller og trener), Svenn-Erik Medhus (tidligere ØIF-keeper) og Vegard Kalstad (tidligere KIF-spiller og seniorleder). De to førstnevnte ledet laget i helgas oppgjør på Vestlandet.

Fakta: KAMPRAPPORT Haugaland-KIF 26-33 (15-15) Søndag 21. januar, Steinsvik Arena, ca 150 tilskuere Dommere: Mads Dahlby Fremstad og Petter Eia Lien. KIF-spillere (mål i parentes): Erlend Årstein Hansen (6), Øyvind Frigstad (5), Bendik Holstad (5), David André Rui (5), Sebastian Schultz Hansen (5, herav 1 straffe), Jostein Pedersen (4), Jesper Brekke Hansen (2), Kristian Malerød Larsen (1), Simen Neset, Sindre Rosseland Sørli, Adin Sehovic og Kristian Nordvik Thyssen. Lagledere KIF: Preben Nilsen og Svenn-Erik Medhus. Toppscorer Haugaland (mål i parentes): Olli Pekka Korpimäki (8, herav 3 straffe). Lagledere Haugaland: Andreas Justesen, Harald Adelstein Andreassen, Kristian Kildemand og Magnus Storstein. Utvisninger: KIF 3 x 2 min., Haugaland 4 x 2 min.

Satte inn støtet midtveis i 2. omgang

KIFs Øyvind Frigstad åpnet med scoring i Steinsvik Arena søndag. Hjemmelaget Haugaland svarte, og slik fulgte lagene hverandre mål for mål gjennom hele 1. omgang. Til pause stod det uavgjort 15-15.

Privat

Mens Adin Sehovic åpnet mellom KIF-stengene i 1. omgang, overtok Simen Neset som sisteskanse etter hvilen. Bendik Holstad banket inn KIFs tre første mål. Men det var fortsatt jevnspilt frem til midtveis i omgangen. Skiftet kom etter at Olli Pekka Korpimäki, Haugalands storscorer med åtte mål, sørget for at hjemmelaget fortsatt var ett mål bak, 22-23, før nyankomne David André Rui i KIF-leiren laget en tomålsluke, 22-24, og herfra rykket sørlendingene ubønnhørlig fra. Sluttresultat ble 26-33 i kristiansandernes favør.

Finn Sverre Lislevand

Brukte bredden

KIF har ofte hatt en lei tendens til å vende spillet innover mot midten, mens denne gangen ble det brettet ut. Det gjorde susen. Det ble totalt 11 mål fra kant på like mange forsøk, der høyrekant Bendik Holstad scoret fem, mens venstrekantene Jesper Brekke Hansen og Jostein Pedersen kunne notere seg for henholdsvis to og fire mål.

Inger M. Witteveen

På strek scoret Erlend Årstein Hansen seks mål og Kristian Malerød Larsen ett. Også de traff på alle sine skudd.

- Man får selvtillit ved å vinne kamper og det er det vi må gjøre fremover. Og alle kamper er like viktige for oss nå. Vi må jobbe steinhardt og håpe at det holder, sier kaptein Adin Sehovic.

Fortsatt i faresonen

Privat

For helgas poengfangst forandrer ikke det faktum at KIF fortsatt er på gal side av nedrykksstreken i 1. divisjon. Men med søndagens seier ble det tent et nytt håp når syv kamper gjenstår. Neste motstander er trondheimsklubben Charlottenlund med sjetteplass på tabellen.

- Alt fokus er på Charlottenlund hjemme til helga. Opplegget er «back to basics» og vi tar en kamp om gangen. Nå har vi spilt på oss selvtillit og vist at vi kan spille god håndball, sier Preben Nilsen i trenertrioen og omtaler alle kommende kamper som en slags «cupfinale». Og han legger til:

Finn Sverre Lislevand

- Vi ønsker å fremstå med engasjement, glød og med hjertet utenpå drakta. Og vi skal sørge for å underholde alle de som kommer for å støtte laget.

Også søndagens toppscorer Årstein Hansen ønsker fullt fokus på kommende kamp.

Inger M. Witteveen

- Vi har fått igjen glød og motivasjon, og vi tar med oss den gode lagfølelsen videre, sier han.

KIF Håndball håper på fulle tribuner når Sander Sagosens gamleklubb inntar Idda Arena søndag 28. januar.

Inger M. Witteveen

- Det er nå folk må komme å støtte oss, fordi det er nå vi trenger at folk kommer og heier på oss, oppfordrer styreleder Svein Erik Jensen og lover alle unge håndballspillere opp til 16 år gratis adgang.