Det ble holdt NM i strongman enkeltøvelser i Tvedestrand Lørdag 15 september. Vi var fire utøvere som stilte for Kristiansand Strong Team (KST). Her skulle det kåres en norgesmester i hver av øvelsene, som var Apollon’s axle over hodet, markløft og Conan’s wheel.

Jeg har de siste årene stilt i -105 kg klassen, men jeg har i år lagt om noe på trening og kosthold for å bli litt lettere og få bedre kondisjon og helse. Vekten min lå på 95 kg for to måneder siden og styrken var bra, da tenkte jeg at tiden var inne for å prøve å høyne norgesrekorden i -90 kg klassen i markløft som var på 288 kg. Dette er også min rekord som har stått i seks år. Jeg vet det finnes et par utøvere som har løftet 300 kg i -90, men det er strengt for å få det godkjent som rekord, man må være innveid på under 90,9 kg og det kreves kontrollveide vektskiver m.m.

Innveiingen gikk bra, jeg veide inn på 90,9. Jeg var sulten og dehydrert, så jeg måtte få i meg vann og mat med en gang. Første øvelsen var Apollon’s axle. Her hadde jeg på forhånd bestemt at jeg kun skulle løfte 96 kg, både for å spare meg til neste øvelse og fordi jeg fikk en skade på denne tidligere som ligger latent ennå. Det kjentes ut som å løfte luft, men jeg valgte å gi meg der som planlagt. Dette holdt likevel til sølv i øvelsen. Jan Inge Gundersen, som også stiller for KST, løftet hele 127 kg i denne øvelsen og tok gull i øvelsen.

Så kom markløft, og her var det tillatt med drakt og reimer. Oppvarmingsløftene kjentes ut som luft, og det tyder alltid bra. Jeg hadde en forventning til meg selv at jeg skulle løfte 300 kg, mens jeg hadde et lite håp om 320 kg. Første løftet mitt var 265 kg som kjentes veldig lett. Så da gikk jeg rett på 300 kg, dette gikk veldig greit, så jeg gikk opp på 320 kg også. Jeg var nesten overfokusert da jeg skulle løfte, jeg fikk et bra løft til jeg passerte knærne, men bommet litt på banen man skal dra stangen, slik at stangen kom 5 centimeter foran lårene. Jeg holdt på å tippe frem, men klarte å redde meg inn ved å slippe stangen litt ned for så å dra det siste stykket. Dette ble gull og en solid ny norgesrekord. Tom Glessing fikk sølv med 254 kg og Jan Inge Gundersen fra KST vant bronse her.

Conan’s wheel sto nå for tur. Her hadde jeg også en liten tanke om å prøve på norgesrekord om kroppen føltes bra. Dette er en øvelse jeg ikke hadde trent meg opp i, men den passer bra inn for styrken min. Det er en vond øvelse der man må tåle store påkjenninger, man har fort over 300 kg på et jernrør som skal hvile på underamene, mens man skal gå en kvart runde med dette (ca. fem meter).

Jeg gikk noen oppvarmingsløft, og hadde planer om å gå på 420 kg og så opp til 510 kg (norgesrekorden er på 509 kg). Men Jan Inge løftet 443 kg, så da gikk jeg på 463 kg for å komme foran ham. Jan Inge gikk deretter også med 463 kg (han ville ha vinne pga lavere kroppsvekt hvis vi endte på samme tall). Så jeg valgte å gå på 483 kg. Dette gikk også og jeg hadde da gull og Jan Inge sølv. Men kroppen var sliten og vond, så jeg valgte å ikke prøve på norgesrekorden. 483 kg i Conans wheel tilsvarer ca 335 kg i armene (pga korgen med vektskiver ligger på innsiden).

Min samboer Maiken Sundt (24), som også stiller for KST, deltok i kvinneklassen. Hun fikk sølv i Apollon’s med 63 kg, bronse i markløft med 147 kg og 239 kg i Conan’s wheel (199 kg i armene). Jon Einar Haugland stilte også for KST i åpen klasse, han var der hovedsaklig for å prøve på norgesrekord i Conan’s wheel for åpen klasse som er på 600 kg (som utgjør 415 kg i armene). Han tok gull i Apollon’s med 132kg, gull i markløft med 300 kg, og gull i Conan’s wheel med 443kg. Han hadde nok mer i tanken enn disse løftene, men sparte seg for å prøve rekord i Conan’s wheel. Han gikk fra 443 kg og opp til 602 kg i Conan’s wheel, men det ble for tungt.