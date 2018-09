Første Arendal-tap på sju kamper

EGERSUND: Med syv kamper igjen å spille er det åtte poeng opp til Skeid på tabelltoppen.

– Det er fortsatt mye som skal skje i denne avdelingen, så vi vil ikke høre snakk om at noe tog har gått, sier Steinar Pedersen etter tapet mot Egersund lørdag.

Hjemmelaget Egersund (EIK) vant kampen 1-0. Avgjørelsen falt etter 51 minutter da Kevin Beugre dro seg forbi Arendal-forsvaret inne i boksen etter et innkast. Spissen, som kom fra kriserammede Fram i sommer, satte ballen kontant i mål fra kort hold - uten at en svært god Grzegorz Flasza i Arendal-målet.

Det var ventet en tett og jevn kamp mellom to av de store formlagene i avdelingen. Og det var akkurat slik det ble. Begge lag skapte sjanser, men i veldig stor grad ble det en krigekamp på naturgresset i Egersund der ingen av lagene lyktes med å etablere eget spill.

– Det var lite finspill, mye dueller og masse situasjoner i begge bokser. Det var en tøff 2. divisjonskamp, sier Steinar Pedersen til Agderposten etter kampen.

Selv om Arendal gikk på sitt første tap på syv kamper, mener treneren det er positive ting å ta med seg også fra dette oppgjøret.

– Jeg syns vi gjennomfører en solid første omgang. Da hadde vi god kontroll og skapte godt med muligheter. Vi gjennomførte den helt etter sånn vi hadde forventet og ønsket. Så kom målet litt for tidlig i andre omgang, og da ble det rotete, konstaterer Pedersen som erkjenner at hans utvalgte ikke klarte å feste noe grep om kampen etter at EIK tok ledelsen.

Samtidig understreker han at at det i en så tett kamp først og fremst er marginene som skiller lagene.

– Vi hadde noen svære sjanser i første omgang. Man må ha maks presisjon og god timing for å få uttelling, sier han.

Steinar Pedersen er fortsatt offensiv foran sesonginnspurten, selv om han er klar over at det venter mange tøffe oppgjør - blant annet mot Bryne (borte) og topplagene Hødd (hjemme) og Skeid (borte).

– Vi skal sørge for at vi vinner kamper og skal sørge for at vi gjør vår del av jobben, lover Steinar Pedersen.

Arendals neste kamp er hjemme mot Vidar på Norac stadion lørdag 15. september kl 1400!