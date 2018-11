Idrett og aktivitet skal være for alle!

Det skrives mye i avisene om at samfunnet er i ferd med å få et klasseskille i idretten blant annet pga dyrt treningsutstyr, profesjonelle trenere og treningsopphold i utlandet. Med andre ord profesjonalisering. Mer profesjonalisering driver også kostnadene opp og økonomien betyr mer. Økte kostnader er ikke bare et problem for en liten gruppe med fattige foreldre, men også vanlige foreldre kan få problemer med å finansiere barnas aktiviteter når kostnadene drives opp. Siw Ellen Jakobsen skriver mer om dette i sin artikkel på forskning.no.

Lauvåsen IF ønsket å gjøre noe med denne problematikken og har søkt og fått innvilget midler fra Zuccarellostiftelsen. I tillegg har klubben fått en betydelig sum fra en av sine sponsorer til å dekke utstyr, medlemskap og deltakelse på turneringer/samlinger/graderinger. Lauvåsen IF skiller seg på mange måter ut fra resten av klubbene i Kristiansand området. Vi har stort utvalg og bredde i aktivitetene, vi holder veldig lav pris på medlemskapet og treningsavgiften og nå har vi også fått midler til å beholde og rekruttere barn og ungdom i klubben. Dette er vi veldig stolte av!

Hvilke aktiviteter og idretter finnes i Lauvåsen IF?

For de aller miste under fire år finner du en aktivitet som heter «Opp & hopp». Dette er i utgangspunktet en aktivitet som har blitt drevet i flere tiår av en lokal turnforening, men som holdt på å bli lagt ned sammen med foreningen i fjor. Lauvåsen IF overtok og videreførte dette tilbudet september 2017. Denne gjengen møtes annenhver lørdag, kl.10.00-11.00 på Hånes skole.

Ballgruppen er et tilbud for barn fire-seks år og er ment som første steg mot en organisert idrett. Treningen finner sted i Håneshallen hver torsdag kl.17.15-18.00 og består av oppvarming, stafett, frilek og ulik form for lagspill. Meningen er at barna skal i størst mulig grad prøve ut forskjellige idretter som f.eks. basketball, innebandy og fotball.

Claudio A. Michel

Har du barn i barneskolealder er det mange aktiviteter og idretter å velge mellom. Taekwondo er den desidert største gruppen i Lauvåsen IF. Taekwondo er en spennende aktivitet med stor variasjon og hvor du utvikler god styrke, kondisjon, motorikk og balanse. Du lærer selvforsvar, samtidig som du kjenner gleden av fysisk aktivitet. Taekwondo er en aktivitet som passer for alle og der du trener ut fra dine egne forutsetninger. På treningene blir alle sett av klubbens instruktører, som motiverer og hjelper deg slik at du får god mestringsfølelse. Den yngste gruppen, også kalt «Ninja kids» har sine treninger hver tirsdag kl.17.00-17.45 på Hånes skole.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

André Kopperud

Innebandy er den nyeste aktiviteten vår og ble igangsatt av André Kopperud som også er utviklingskonsulent i SørVest (Bandyforbundet). Dette er tilbud til barn fra 1-4. trinn og trener hver onsdag kl.17.00-19.00 på Hånes skole. Gjengen gjennomførte sin aller første minirunde i Havlimyrhallen søndag 18.november. André melder om god stemning under kampene og superfornøyde barn.

Basketballgruppen (Lauvåsen Wildcats) består av både jenter og gutter fra 5-8. trinn der det legges stor vekt på å lære basiskunnskap innen basketball, gi 100 prosent under treningen, anstrenge oss for å gjøre hverandre gode og ha det gøy underveis. Treningene finner sted i Håneshallen hver tirsdag og torsdag kl.16.00 til ca.kl.17.30.

Denne høsten har Lauvåsen Wildcats vært så heldige å få støtte fra Idrettsrådet til et prosjekt. Den går ut på at lagets hjelpetrener Katarzyna Gradzinska besøker skoler på østsiden av Kristiansand og gjennomfører basketballøkter i gymtimene for 5, 6, 7 og 8.trinn. Flere av skolene, deriblant Ve skole, Vigvoll skole og Hånes skole, har allerede fått besøk. Laget vil de neste ukene være med på flere Easy baske- turneringer og regionstreningen i regi av Region Sør.

Dragoslav Jerkovic

En av spillerne har vært med på nasjonal talentsamling der de aller beste spillerne i Norge samles. Klubben regner med at flere vil få sjansen i den kommende tiden. Hovedtreneren (undertegnede) har på det siste året bistått som assisterende trener for J04 og J05 på nasjonalt nivå.

Volleyballgruppen består for det meste av jenter fra 3-5. trinn og har Geir Vesbø som sin hovedtrener. Geir er internasjonal volleyballdommer med lang erfaring innen idretten. Jentene var sist helg med i Farsund der de deltok på den tradisjonsrike Gallaturneringen. Barn og ungdom fra volleyballklubber i Agder og Rogaland samles og det ble mye god volleyball og høy stemning. Overnatting på hotell og bading i badelandet gjør at opplevelsen blir stor og minnerik for mange av deltakere. Denne gruppen trener tirsdag, kl.17.00-18.00 og torsdag, kl.16.45-18.00 i Håneshallen.

Marianne Olsson

Jazzdans-tilbudet ble igangsatt i 2017 og i år bestemte klubben seg for å samarbeide med Ansgar skole om tilbudet. Dette fordi Ansgar skole har lokalene og ikke minst en danselinje som kan bistå som trenere/instruktører. Dette tilbudet er svært populært og flere står på venteliste for å være med. Siden treningslokalene ikke er så store så er det begrenset med antall medlemmer, men barna har det supergøy og instruktørene har så langt fått mange positive tilbakemeldinger. Det er fantastisk å kunne samarbeide med en av de lokale skolene om dette tilbudet. Vi gjør hverandre gode samtidig som vi kan tilby barna i nærområdet et tilbud som er svært ettertraktet til en lav pris. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Marianne Olsson

Også for voksne

Lauvåsen IF har også tilbud til voksne. Taekwondo tilbyr faste treninger uansett nivå tirsdag kl.17.45-19.00 og torsdag 16.30-18.30 på Hånes skole. Klubben har også opprettet en sirkeltrening gruppe som også tilbys uansett nivå hver mandag kl.20.30-21.30 i Håneshallen. For å gjøre idrett og aktivitet enda mer tilgjengelig for absolutt alle har vi også en ballspillgruppe som møtes hver fredag kl.20.00-22.00 for å spille blant annet volleyball, basketball og futsal.

Vårt ønske er at absolutt alle skal ha et tilbud, både store og små, til en forsvarlig pris. Det å være med i organisert eller lavterskel idrett skal ikke koste så mye at kun noen få skal være med. Vi skal gjøre alt som står i vår makt til å være en klubb for alle i samfunnet vårt, uansett alder, kjønn, funksjonsgrad, religiøs overbevisning og sosial bakgrunn.