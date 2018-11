Lindland kjører for topplassering i Dubai

Roar Lindland, som i år vant ProAm-mesterskapet i Porsche Supercup, skal kjøre årets første løp i Porsche GT3 Cup Challenge Middle East, som går i Dubai den 16. og 17. november.

Etter å ha vunnet ProAm-mesterskapet i Porsche Supercup og blitt nummer tre sammenlagt i Porsche Carrera Cup Scandinavia har det åpnet seg flere muligheter for racerføreren fra Lyngdal. Nå har han fått tilbud om å kjøre åpningsløpet i Porsche-mesterskapet som går i Midt-Østen, og som arrangerer den første runden på Dubai Autodrome.

– Det var morsomt å få tilbud om å kjøre i Dubai. Dette er et tøft mesterskap som går på vinterstid, men etter den sesongen jeg har hatt i år, så håper jeg å kunne hevde meg i toppen, sier Roar Lindland.

Roar skal kjøre for sitt faste team, Lechner, også i Midt-Østen.

- Teamsjef Walter Lechner ønsket at jeg skulle få kjøre et løp helt uten press. Dette blir bare for moro skyld. Jeg kjenner ikke banen eller konkurrentene, men håper naturlig nok å gjøre det så bra som mulig. Dette er et vintermesterskap som flere bruker som trening på vinteren. Dennis Olsen har kjørt et par løp i mesterskapet tidligere, og også flere fra Supercupen pleier å stille til start.

Bilene som brukes i Porsche GT3 Cup Challenge Middle East er samme type biler som han kjenner fra Porsche Supercup og Carrera Cup Scandinavia. I likhet med de to sistnevnte mesterskapene, er også serien i Midt-Østen et offisielt Porsche-mesterskap.

Mesterskapet består av totalt seks løp på banene i Dubai, Bahrain og Abu Dhabi. Interessen for motorsport er voksende i denne regionen, og mesterskapet har tidligere også blitt kjørt på relativt nybygde baner i Qatar og Saudi Arabia.

– Jeg har foreløpig ingen planer om å kjøre noe utover åpningsløpet i Dubai, men vi får se hva som skjer videre. Jeg er i forhandlinger angående neste sesong om dagen, men har ikke bestemt meg for hva jeg skal kjøre ennå, avslutter Roar Lindland som står foran en travel periode med flere premieutdelinger etter sesongens sterke resultater.