Teddy Moen utnevnt til æresmedlem

Kristiansanderen Teddy Moen har vært medlem av Norsk Fotballtrenerforening siden 1987. Året etter at NFT ble stiftet i 1986, meldte han seg inn – som 22 år gammel fotballstudent ved Norges idrettshøgskole. Siden har han blitt der så til de grader at han trygt kan kalles Mr. Trenerforeningen.

Etter ti som «bare medlem» ble han valgt inn i NFT-styret som tiltaksleder høsten 1997. Med særskilt ansvar for Cupfinaleseminaret. Siden har dette arrangementet blitt hans hjertebarn – og Cupfinaleseminaret hadde aldri vært der det er i dag om det ikke hadde vært for ham.

Fra 1998 jobbet han i et 50 % engasjement som daglig leder i Trenerforening. I 2008 ble engasjementet utvidet, og han vært daglig leder på fulltid i NFT siden. Lønnet for 100 % stilling, mens arbeidsmengden og arbeidskapasiteten hele tiden har vært betydelig større.

Var hovedtrener i Start

Som 30-åring ble han hovedtrener for Start i Eliteserien, etter å ha jobbet på heltid med spillerutvikling i Odd Grenland. Også seinere han kombinert NFT-engasjement med aktive trenerroller, hovedsakelig i aldersbestemt fotball på Sørlandet.

Han lever i stor grad sitt liv for NFT. Fordi han er oppriktig opptatt av fotball, og ikke minst av fotballtreneres kår, og av å skape aksept for det å jobbe som fotballtrener også er et yrke. Mange norske fotballtrenere har opp gjennom årene fått god hjelp når de har kommet i vanskelige situasjoner med sin arbeidsgiver. Han har stått på barrikadene og kjempet trenernes sak. Han har stått opp mot klubbene og med en løsningsorientert innstilling alltid forsøkt å finne fram til minnelige ordninger.

Han brenner også for faget. Helt fra NIH-tida har kunnskap og kompetanse stått sentralt for ham. Gjennom nysgjerrigheten til faget har han flagget trenerutdannelse, etterutdanning og trenerutvikling som de viktigste faktorene for å bringe norsk fotball videre opp og fram.

Unikt nettverk

Hans nettverk nasjonalt og internasjonalt er unikt. Han har tatt med norske fotballtrenere på studiereiser og trenerturer Europa rundt på vegne av Trenerforeningen, og fått åpnet dører til nye impulser som ingen andre har vært i nærheten av å få til.

Gjennom Fotballtreneren har han i alle år bidratt med å dele sin kunnskap. Utallige artikler om trenerrollen i videste forstand – fra fag til ledelse – har kommet fra hans penn. Det skrevne ord betyr i det hele tatt mye for ham, og det finnes neppe mange i norsk fotball som sitter med så inngående kjennskap til norsk og internasjonal fotballitteratur. Han har lest det meste.

Teddy Moen står aldri stille. Han vil alltid videre. Har bestandig ideer. Tanker om utvikling, nye tiltak og hvordan det som gjøres bra i dag kan gjøres enda bedre i morgen. Engasjementet bobler.

Hans lojalitet til Trenerforeningen er altoverskyggende. Hans lederstil et eksempel til etterfølgelse. Kreativ og tydelig, med en egen evne til å se alle og ta alle på alvor – fra grasrota til toppfotballen.

Taklet kreftsykdommen

Teddy Moen er ikke bare et menneske, men også et medmenneske med en beundringsverdig omsorg for alt og alle. Også på gråværsdager. Måten han taklet situasjonen på da han ble rammet av alvorlig kreftsykdom for ett år siden, sier det meste om Teddy Moen som leder og menneske. Han visste – men sa ingenting til omgivelsene før fjorårets Cupfinaleseminar var trygt og godt gjennomført. Så fortalte han, ærlig og åpent om den alvorlige situasjonen.

Teddy er en stayer. Han kjempet seg gjennom den vanskelige tida. Han taklet de tøffe behandlingene – og vi er alle utrolig takknemlige og glade for at nå er tilbake for fullt på alle arenaer.

Engasjementet i MYSA og fattige fotballbarn i Nairobis slumområder er et annet eksempel på hans store medmenneskelige omsorg. Det er all-in. Fordi han er levende opptatt av å utgjøre en forskjell.