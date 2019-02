Masse skiglede i Oddersjaas barnerenn

KRISTIANSAND: Onsdag 6. februar var det duket for sesongens andre Telenor Karusell i regi av Oddersjaa på Rulleskibanen på Kongsgård.

Start og målområdet var samlet i enden av fotballbanen, lett tilgjengelig for foreldrene som fulgte barna. Under oppvarmingen runget musikk utover plassen, slik som seg hør og bør på et idrettsarrangement, og alle barna ble ropt opp ved navn før de ble sendt ut i løypene.

Kerstin Kalsås

Barn fra de aller minste til 12-åringene deltok, der løypene var fra 500 meter for de yngste fra null til seks år, 1000 meter for de mellom sju og ni år og 1600 meter for de eldste.

Valgets kval sto mellom skøyting eller klassisk stilart. Selv om flere av de eldste gikk for den mer morderne varianten, ble klassisk stil flott utført av flere av dagens yngste deltakere. Debutanten Kasper Elias (2,5 år), feiret gjennomførte 500 meter med en velfortjent kakao.

Kerstin Kalsås

De tre venninnene Tomine, Kristine og Fillipa, alle ti år, var langt ifra debutanter i dagens trasé. De forteller med stor entusiasme at de har gått Telenor Karusellen minst ti ganger. De understreker at det viktigste med å delta på skirenn er å gå på ski og ha det gøy.

Målet er å klare å gå lenger enn tidligere, og onsdag stilte alle tre til start i den lengste løypa. Og gøy klarte de å ha det, for breie smil ble observert da de forserte målstreken.

Kerstin Kalsås

Malin Victoria (4,5 år) gjennomførte den korte løypa i stor fart. Hun deltok for andre gang, og luen, det synlige beviset for andre gangs deltakelse, ble båret gjennom hele rennet. Malin forteller at det er kjempegøy å gå på ski. Vel i mål, var hun ikke helt fornøyd etter å ha blitt forbigått, men med storesøster Anna (snart 9) som forbilde, vil det neppe bli problemer med finspissing av formen opp mot neste Telenor Karusell.

Kerstin Kalsås

Blant onsdagens deltakere var tre lagkamerater fra arrangørklubben: Sanna (6), Brage (10) og Ingrid. Ingrid (7) var deltakeren med en klar strategi i forkant av løpet: Først gå sakte, for så gå så fort hun kan når hun nærmer seg mål. Strategien ble fulgt, og hun sa seg godt fornøyd med vel gjennomført renn.

Dersom snøforholdene tillater det, blir det nytt renn kommende onsdag kl. 18. Følg med på Oddersjaas hjemmeside og Facebook for info om vær og føreforhold.