Våg J16 vant i Bringserien

Bringserien regnes for å være eliteserien for 15- og 16-åringer i Norge. Med to poeng fra lørdagens kamper ligger Våg J16 midt på tabellen som nummer seks i sin pulje.

Gode mot Skreia

I lørdagens Bringrunde hadde Våg to motstandere som begge ligger over dem på tabellen. I første oppgjør mot Skreia tok Vågjentene initiativet tidlig i kampen.

–Vi startet i et offensivt 3-2-1 forsvar og vi utførte dette veldig bra, forteller Aurora Wangberg Kvalnes og legger til:

– Dette gjorde at vi snappet en del baller og fikk noen kjappe scoringer. Mot slutten av andre omgang slapp vi oss litt ned og Skreia kom litt nærmere oss, men vi tok dem likevel og fikk en flott seier.

Våg J16

En av de beste kampene

Trener Jan Arvid Nilsen mener at seieren over Skreia er en av de beste kampene laget har spilt i Bringserien:

–Jentene holdt trøkket hele kampen og turte vinne dueller. Vi jobbet som et lag og gjennomførte en veldig god kamp.

Våg j16

Thea Fjelde Olsen trekker frem at Våg spilte som et lag med stor L i denne kampen. Hun sier at de har slitt med dette i tidligere oppgjør.

– Nå fikk vi det endelig til å fungere. Vi kjempet godt i denne kampen og ga oss aldri.

Spilte bra!

Ida Kristine Munkejord Pedersen skryter av innsatsen i Skreiakampen og sier at laget er kjempefornøyd med å slå en motstander som ligger høyere på tabellen.

– Vi spilte utrolig bra! Vi stod solid i forsvar og hadde god fart fremover. Utrolig gøy, jubler hun.

Våg J16

I lørdagens andre kamp var ubeseirede Kragerø motstander og trener og spillere visste de ville møte et samspilt lag som spiller hurtig håndball. Våg spilte periodevis meget bra og hadde heng på Kragerø lenge. Men serielederen tok kommandoen utover i andre omgang og malte sin motstander i stykker.

– Vi fikk en litt dårlig start og ble hengende etter. Vi spilte bra angrepsspill men slet i forsvar, sier Ida Kristine Munkejord Pedersen.

Bra i perioder

–Jeg er godt fornøyd med spillet vårt i begynnelsen av andre omgang, kommenterer Thea Fjelde Olsen og supplerer:

– Da satte vi et knallgodt forsvar og hadde mye fart i angrepsspillet vårt. Mot slutten av omgangen hang vi ikke i sammen i forsvar og måtte innse at motstanderen var hakket hvassere enn oss i dag.

Våg J16

Trener Jan Arvid Nilsen forteller at Våg J16 i Bringserien består av en gjeng født 2001 og 2002 som vil litt mer og gir det lille ekstra som må til for å bli gode håndballspillere. Han sier at de er godt fornøyd med innsatsen i Bring så langt.

– Det er mange gode og treningsvillige jenter i Våg og det lover godt for fremtiden, sier han.

Gøy med Bring!

Aurora Wangberg Kvalnes og Ida Kristine Munkejord Pedersen forteller avslutningsvis at de synes det er veldig gøy å spille i Bringserien.

– Laget blir mer spleiset, og vi møter lag vi aldri har møtt før. Og så er det moro med reisene, smiler begge.

VÅG – SKREIA 25 – 19 (14-9)

Eila Mølnvik Tjøm, 8 mål (banens beste spiller)

Aurora Wangberg Kvalnes 4

Veriana Veliqi 4

Emma Støkken Årikstad 3

Maria Andreasen 2

Ida Kristine Munkejord Pedersen 2

Julia Tronstad 1

Sofie Henden Andersen 1

Thea Fjelde Olsen

Anna Thompson

Thea Egedal Nilsen

Thea Solhaug

Silje Finsådal Strand

VÅG – KRAGERØ 23 – 34 (11-14)

Veriana Veliqi, 7 mål (banens beste spiller)

Eila Mølnvik Tjøm 6

Emma Støkken Årikstad 5

Aurora Wangberg Kvalnes 3

Maria Andreasen 1

Sofie Henden Andersen 1

Ida Kristine Munkejord Pedersen

Julia Tronstad

Thea Fjelde Olsen

Anna Thompson

Thea Egedal Nilsen

Thea Solhaug

Silje Finsådal Strand